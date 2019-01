Beta/Tanjug | 15. januar 2019. 21:24 > 21:57 | Komentara: 0

Donji dom britanskog Parlamenta odbacio je danas ubedljivom većinom vladin predlog dogovora o razlazu sa Evropskom unijom.Protiv predloženog sporazuma o Bregzitu glasalo je 432 poslanika, a za je bilo 202.Poslanici iz grupe koja je za EU kao i one koja je za Bregzit odbacili su molbe premijerke Tereze Mej da podrže sporazum koji je njena vlada postigla sa EU u novembru, i da taku realizuju odluku građana na referendumu u junu 2016. godine da napuste Uniju.Taj poraz je ostavio vođstvo Tereze Mej nesigurnim.Kako prenosi Bi-Bi-Si to je najveći poraz vlade u novijoj istoriji.Vođa opoziciononih Laburista Džeremi Korbin zatražio je glasanje o poverenju vladi, a premijerka je rekla da će rasprava moći da se vodi u sredu.Korbin je rekao da će glasanje o poverenju vladi dozvoliti Paralmentu da "da svoju presudu o čistoj nesposobnosti ove vlade".Ako se sporazum o Bregzitu ne ratifikuje u britanskom parlamentu Veliku Britaniju čeka neorganizovan izlaz iz EU 29. marta, sa potencijalno burnim ekonomskim i socijalnim posledicama.Britanska premijerka Tereza Mej poručila je u govoru, nakon što su poslanici velikom većinom odbacili plan o Bregzitu, da je vlada čula mišljenje parlamenta, ali da je bitno da obe strane slušaju volju britanskog naroda."Svaki dan koji prođe bez rešenja ovog problema znači više nesigurnosti, više ogorčenja i više mržnje", rekla je Mejova, prenosi Rojters.Britanska premijerka kaže da će prvo sačekati potvrdu da li vlada uživa poverenje parlamenta, jer je sutra očekuje glasanje o nepoverenju vladi."Jasno je da parlament ne podržava ovaj dogovor. Večerašnje glasanje ne govori nam šta podržava. Ne govori nam kako ili da li uopšte ima nameru da ispoštuje odluku koju je britanski narod doneo na referendumu, koji je parlament odlučio da održi", rekla je Mejova.Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk i predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker zatražili su od Velike Britanije da se izjasni o svojim namerama, nakon što je dogovor o Bregzitu večeras doživeo krah u britanskom parlamentu."Ako je dogovor nemoguć i niko ne želi izlazak bez dogovora, ko će onda konačno imati hrabrosti da kaže koje je to jedino pozitivno rešenje", napisao je Tusk na Tviteru.Junker je poručio da je "sa žaljenjem" primio vesti o ishodu glasanja u Britaniji i zatražio da London što pre iznese svoje namere, jer je "vreme uskoro isteklo"."Rizik haotičnog izlaska Velike Britanije uvećao se večerašnjim glasanjem. Iako ne želimo da se to dogodi, Evropska komisija će da nastavi rad na svom planu kako bi EU bila u potpunosti spremna", poručio je Junker u saopštenju.Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izjavio je večeras da EU ne bi ponovo trebala da pregovara sa Velikom Britanijom o sporazumu o izlasku te zemlje iz EU.On je tako reagovao nakon što je britanski parlament odbacio plan premijerke Tereze Mej o Bregzitu, prenosi Rojters."Žao mi je zbog ishoda glasanja o Bregzitu u britanskom donjem domu parlamenta. U svakom slučaju neće biti novih pregovora o novom sporazumu povlačenju", napisao je Kurc na Tviteru.