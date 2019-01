Najmanje jedna osoba je danas ubijena, a četiri su ranjene u napadu na luksuzni hotelski kompleks u Najrobiju koji policija tretira kao teroristički.Pozivajući se na predstavnike bolnice u Najrobiju, Rojters prenosi da je u bolnicu prebačeno pet osoba, od kojih je jedna preminula.Odgovornost za napad na luksuzni hotelski kompleks "DusitD2" u kenijskoj prestonici preuzela je ekstremistička organizacija Al Šabab.Iz kompleksa i dalje dopire sporadična pucnjava, a uplašeni civili beže odatle, prenosi AP.Agencija navodi da je ova ekstremistička organizacija, čije je sedište u Somaliji, objavila da se njeni borci i dalje nalaze unutar ovog hotelskog kompleksa, ispred koje se dimi automobil nomba koji je korišćen u napadu.Iz kompleksa su istrčale uplakane žene, a da je muškarac koji je izašao nepovređen kazao je bilo puno pucnjave i da se on krio sve do trenutka kada mu se ukazala prilika da pobegne.Navodi se da je oklopno vozilo stiglo ispred hotelskog kompleksa i da se na mestu pucnjave već nalaze pripadnici kenijske polocije i vojske.Policajci u civilu idu od prodavnice do prodavnice u tom kompleksu, u kom se nalaze i kancelarije i banke, kako bi izvukli civile koji su ostali zarobljeni tamo.Zapaljeno je i nekoliko vozila, a svedoci navode da su videli tela najmanje dve žrtve.









​„Napadnuti smo!“, rekao je jedan od svedoka incidenta.

​Na snimcima se vide i zapaljeni automobili.

„Čuo sam pucnje, a zatim i ljude kako trče s rukama podignutim uvis, od kojih su neki utrčali u banku kako bi se spasli“, rekao je drugi svedok.

sputniknews.com

#Breaking: Explosions and gunfire near upscale hotel in Nairobi, Kenya. We are watching live video from the scene. Cars are burning and we are hearing loud pops that sound like gunfire. I've seen at least two people carried away with injuries. #KOMOnews pic.twitter.com/PLEfbtCOV5