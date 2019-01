Beta | 14. januar 2019. 17:44 | Komentara: 0

Predsednik SAD Donald Tramp demantovao je u ponedeljak da je radio za Rusiju, odgovarajući na pitanje na koje nije direktno odgovorio tokom vikenda.Američki predsednik je u izjavi iz bašte u Beloj kući pred odlazak za Nju Orleans bivše zvaničnike Federalnog istražnog biroa (FBI) i Ministarstva pravde nazvao "poznatim nitkovima" i "prljavim policajcima", prenosi agencija AP.Tramp je reagovao na izveštaj lista Njujork tajms da su policijski zvaničnici 2017. godine počeli da istražuju da li je on radio za račun Rusiju protivno američkim interesima."Nikad nisam radio za Rusiju", rekao je Tramp i dodao da misli da je sramota da su mu postavili takvo pitanje. On nije direktno odgovorio na to pitanje u subotu u intervjuu za televiziju Foks njuz.Prema Njujork tajmsu, istraga američke savezne policije je brzo spojena s istragom koju je otvorio specijalni tužilac Robert Muler oko sumnji da je bilo dosluha između članova Trampovog izbornog štaba pred izbore 2016."Ljudi koji su pokrenuli tu istragu su to uradili pretpostavljam zato što sam optustio (Džejmsa) Komija, što je bila odlična stvar za našu zemlju", rekao je Tramp. Komi je bivši šef FBI.Upitan oko informacija Vašington Posta, prema kojim je pokušao da prikrije detalje svog razgovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Tramp je rekao da nikad nije to radio."Ne znam apsolutno ništa, to je mnogo lažnih vesti. To je bio susret koji je krunisan uspehom", rekao je Tramp u osvrtu na samit koji je u Helsinkiju imao s Putinom u julu 2018.Posle tog susreta Tramp je naišao na kritike, uključujući i iz sopstvene stranke, zbog toga što je bio izuzetno pomirljiv prema Putinu na zajedničkoj konferenciji za novinare, posebno oko pitanja ruskog mešanja u američku predsedničku kampanju 2016.Tramp, koji kategorično negira bilo kakav dosluh s Rusijom, redovno kritikuje Mulerovu istragu koju naziva lovom na veštice.