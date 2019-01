Goran ČVOROVIĆ | 11. januar 2019. 06:30 | Komentara: 0

PARIZ - OD STALNOG DOPISNIKA

VLAST u Francuskoj se nadala da će se protest "žutih prsluka" istopiti posle Nove godine, ali se čvrsto jezgro ipak održalo. Neredi koji su se dogodili prošle subote primorali su vlasti da se dobro pripreme za novi protest koji je najavljen za subotu, deveti po redu. Zbog svega, predsednik Makron je odustao od uobičajenih ceremonija novogodišnjih čestitki različitim segmentima društva. Održaće samo jedan prijem, na kom će čestitke preneti vojsci, a preostalu snagu će usmeriti na pokušaj izlaska na kraj sa "žutim prslucima".

Nekoliko dana pred početak velike dvomesečne nacionalne debate, koja startuje 15. januara, ministri, kojima je zapao težak zadatak da pripreme teren, krstare zemljom i suočavaju se sa razočaranim građanima. Spektar najrazličitijih zahteva kruži platformom koja je ustanovljena da bi olakšala predstojeću debatu i utvrdila njen okvir. To su, međutim, iskoristili najorganizovaniji, pa je na vrh liste zahteva, tako, dospelo ukidanje zakona o istopolnim brakovima! Participativna demokratija podrazumeva i pravo da se dovode u pitanje mandati poslanika ili osporavani zakoni.

Pročitajte još - "Žuti prsluci" osnivaju stranku

Istovremeno, Maksim Nikol, jedan od amblematičnih likova pokreta "žutih prsluka" pozvao je građane da u subotu u osam sati ujutro povuku svoju ušteđevinu iz banaka, što za cilj ima pokušaj destabilizacije finansijskog sistema u zemlji. Nešto slično je 2010. zagovarao i bivši fudbaler Erik Kantona. Bilo je do sada sličnih pokušaja i u svetu, ali nisu urodili plodom.

Za to vreme, lideri "žutih prsluka" sve više se okreću političkim vodama. Jedna od vođa mirne struje Žaklin Moro priprema se za osnivanje stranke. Stigla je i međunarodna podrška, iz susedne Italije, od dvojice potpredsednika Saveta ministara, Matea Salvinija, koji je pozvao Makrona da podnese ostavku, i Luiđija di Maja, koji je uputio poziv "žutim prslucima" na sastanak.

Pročitajte još - ŽUTI PRSLUCI: Mi smo čuvari vatre narodnog bunta

Poziv je odmah prihvatio jedan od lidera Erik Drue. Ovaj susret ima za cilj organizovanje evropskih antisistemskih snaga koje se zalažu za direktnu demokratiju, pred predstojeće izbore za Evropski parlament.



Predsednik Makron AP Photo



PRILOZI

OKO pokreta "žutih prsluka" paralelno se vodi i "rat prilozima". Za bivšeg boksera Kristofa Detenžea (37), koji je tukao dvojicu policajaca na protestima prošle subote u Parizu, za samo dva dana sakupljeno je blizu 150.000 evra preko interneta, pre nego što je račun zatvoren. Detenže, odlukom suda, ostaje u pritvoru do 13. februara kada mu je zakazano suđenje, a rizikuje sedam godina zatvora i 100.000 evra globe.

ORBAN PROTIV MAKRONA, NIŠTA LIČNO

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da predsednika Francuske Emanuela Makrona smatra vođom "promigrantskih snaga" Evrope i da stoga oseća dužnost da mu se suprotstavi.

- To nije ništa lično, već se tiče budućnosti naših zemalja. Ukoliko se u Evropi bude materijalizovalo to što on želi u pogledu migracije, to bi bilo loše po Mađarsku, zbog toga moram da se borim protiv njega - rekao je Orban.