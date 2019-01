Novosti online | 08. januar 2019. 22:54 |

Američki vojni magazin „We Are The Mighty“ objavio je rejting najgorih avijacija u svetu. Prva tri mesta na listi zauzele su Sirija, Severna Koreja i Saudijska Arabija.Između ostalog, o Siriji časopis „We Are The Mighty“ piše da oni, sa njihovim zastarelim avionima, moraju da se suočavaju sa savremenijom avijacijom država koje redovno ulaze u vazdušni prostor njeihove zemlje.PROČITAJTE JOŠ -Kako je naglasio magazin, Sirija je imala sreće što je u vazduhu podržavaju Vazdušno-kosmičke snage Rusije. Na listi su se našli još i Meksiko, Pakistan, Ukrajina, Iran, Grčka, Kina i Kanada.Kako navodi list, avioni ukrajinske avijacije nisu samo zastareli, već padaju i u mirno vreme. Oni su podsetili na pogibuju 44-godišnjeg američkog potpukovnika Seta Neringa koji je pao u oktobru prošle godine u Vinickoj oblasti za vreme leta na Su-27.(Sputnjik)