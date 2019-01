Branko VLAHOVIĆ | 07. januar 2019. 20:30 |

U hramu Svete Sofije u Kijevu 7. januara, na Božić, svečano je obelodanjen tomos kojim je proglašena samostalnost nove raskolničke ukrajinske pravoslavne crkve. Tomos, dekret o autokefalnosti kojim se novoj Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljuje nezavisnost u odnosu na Rusku pravoslavnu crkvu su u crkvu zajedno uneli poglavar novoosnovane crkve Epifanije i predsednik Porošenko.

Ali, posle bogosluženja, njihovi govori, a pogotovo onaj Petra Porošenka su svečanu ceremoniju pretvorili u politički miting. Mitropolit Epifanije se više puta zahvaljivao patrijarhu Vartolomeju što je pomogao da se ukrajinska crkva osamostali. Predsednik Porošenko je dobijanje tomosa, nove istorijske relikvije, povezao sa ulaskom u EU i NATO. Veliki deo govora je posvetio udaljavanju od Moskve.

Dokument o autokefalnosti je potpisao 5. januara u Istanbulu patrijarh carigradske crkve Vartolomej, a zatim je tomos specijalnim avionom prebačen u nedelju u Kijev. Svečanu liturgiju na Božić vodio je novoizabrani poglavar raskolničke crkve mitropolit Epifanije.

Ulaz u crkvu Svete Sofije bio je ograničen ali je molitva bila direktno prenošena preko televizije.

Tomos, napisan na pergamentu, izložen je, i građani će moći da ga vide svakog dana od 8 do 18 sati.

Tomos u crkvi Svete Sofije u Kijevu

Ruski mitropolit Ilarion, koji je u Moskovskoj patrijaršiji zadužen za spoljne poslove, izjavio je da se novi raskol u pravoslavlju može uporediti sa onim iz 1054. godine kad je došlo do razdvajanja u hrišćanstvu i kada su se odvojili katolici i pravoslavci.

Da će sukob u pravoslavlju trajati dugo dokaz je i to da je carigradski patrijarh Vartolomej kazao da on nikada neće priznati Ukrajinsku pravoslavnu crkvu moskovskog patrijarhata jer za njega postoji u Ukrajini samo ona crkva kojoj je on dao tomos. Patrijarh Vartolomej ističe da je sada otvorena nova stranica u istoriji Ukrajine i da je novoosnovana crkva 15. autokefalna crkva u svetu.

Ostaje da se vidi koliko će pravoslavnih crkava u svetu priznati novoosnovanu raskolničku crkvu i sa njom uspostaviti odnose.

Prorektor kijevske duhovne akademije profesor Vladimir Burega objašnjava da je jedno od spornih mesta u određenju samostalnosti koju je potpisao patrijarh Vartolomej to što ona neće moći da formira svoje eparhije u inostranstvu.

A što se tiče predsednika Petra Porošenka, koji je ranije dolazio u hramove Ukrajinske pravoslavne crkve moskovskog patrijarhata, on ističe ono što navode i drugi ukrajinski nacionalisti - "samo da nismo sa Moskvom, a možemo i sa crnim đavolom".





PATRIJARH KIRIL: UDRUŽENjE RASKOLNIKA

"NOVA" crkva u Ukrajini koju su stvorile kijevske vlasti je udruženje dve grupe raskolnika, izjavio je juče patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril u božićnom intervjuu televiziji Rusija 1.

Patrijarh je stvaranje nove crkvene strukture nazvao mešanjem državne vlasti u verske stvari, što je bez presedana.

- Predsednik Ukrajine predsedava crkvenom saboru, određuje ko treba da bude na čelu pomesne crkve, meša se u crkveni život - naglasio je ruski patrijarh. - Zamislite da Vladimir Putin predsedava crkvenom saboru, da govori ko treba da bude izabran. To je teško zamisliti.





"BEZNAČAJNI" SABOR

U Kijevu je 15. decembra održan "sabor ujedinjenja" pravoslavnih crkava na kom su osim raskolnika prisustvovala samo dva sveštenika Ukrajinske pravoslavne crkve moskovskog patrijarhata kojom rukovodi mitropolit Onufrije. Uprkos velikim pritiscima, zasad je simboličan broj sveštenika iz te crkve lojalne moskovskom patrijarhu Kirilu prešao na stranu raskolnika. "Sabor ujedinjenja u Kijevu" u Moskovskoj patrijaršiji su nazvali beznačajnim.