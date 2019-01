Tanjug | 02. januar 2019. 23:59 | Komentara: 0

Zatvorenike u Kaliforniji obično puštaju na uslovnu slobodu ako čine dobra dela ili ih rehabilituju ako postanu sveštena lica, savetnici za borbu protiv droge ili rade sa mladima, međutim Volter Vuds je do slobode došao zahvaljujući podkastu (internet emisije).AP prenosi da je 47-godišnji Vuds, poznat i kao "Irloun", nedavno je oslobođen iz zatvora Sent Kventin pošto mu je guverner Džeri Braun ukinuo zatvorsku kaznu.On je zbog pokušaja oružane pljačke bio osuđen na kaznu od 31 godine do kraja života.Braun je naveo da razlog njegove odluke leži u Vudsovom pomaganju drugim zatvorenicima i njegovom radu kao voditelja i producenta na podkastu "Ear Hustle" koji prati svakodnevicu u zatvoru.Otkako je podkast pokrenut 2017, Vuds radi puno radno vreme kao producent na prilozima koji su često zabavni, ali i srceparajući.Podkast je ostvario ogroman uspeh u 2017. godini, a pratioci širom sveta su njegovih 30 emisija sa interneta preuzeli više od 20 miliona puta.Slušaoci su ocenili da podkast "otvara oči" i "neverovatno je humanizujuć", međutim, za Vudsa je jedna od najpozitivnijih kritika stigla iz kabineta guvernera kada su nazvali i javili mu lepe vesti."Gospođa mi je rekla jednu stvar: Volimo podkast u ovoj kancelariji. Ne znam da li guverner sluša, ali njegove kolege iz kancelarije slušaju. Ljudi zaista vole ovo što radimo", kazao je Vuds.Vuds pomaže slušaocima da razumeju život u zatvoru, dok Por približava pratiocima spoljašnju perspektivu, pronicljivo postavljajući pitanja koja ponekad navode zatvorenike da se prisećaju šta je tačno bio razlog zbog kojeg su završili u zatvoru."Ljudi vide poteru automobilima. Vide suđenja. Ali ne znaju šta se dešava kada dospete u zatvor. Imali smo mogućnost da zaista humanizujemo ljude, i da učinimo da ljudi shvate da su zatvorenici samo ljudi koji su doneli glupe odluke", kazao je Vuds.Dodao je da će nastaviti sa podkastom i sada kada je na slobodi.