Tanjug | 02. januar 2019. 10:02 | Komentara: 0

Američka televizija CNBC objašnjava da je Sijev govor održan u sećanje na "Poruku sunarodnicima na Tajvanu" koju su vlasti u Pekingu uputile 1. januara 1979, objavljujući kraj redovnih artiljerijskih napada na ostrva pod kontrolom Tajvana koja se nalaze blizu kineske obale, što je bila prekretnica nakon decenija neprijateljstava između dve strane.





Pročitajte još - Si Đinping: Tempo naših reformi ne staje



Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da niko ne može da promeni činjenicu da je Tajvan deo Kine i da bi ljudi s obe strane Tajvanskog moreuza trebalo da teže "ponovnom ujedinjenju", prenosi Rojters.Navodi se da je Si to kazao u govoru povodom 40. godišnjice ključne političke odluke vlasti u Pekingu koja je na kraju dovela do otopljavanja odnosa s Tajvanom.Podseća se da su kineske nacionalnističke snage pobegle u decembru 1949. godine na Tajvan nakon poraza od komunista u građanskom ratu."Pitanje Tajvana je deo unutrašnje politike Kine. To je pitanje od ključnog interesa za Kinu... i strano mešanje je neprihvatljivo", poručio je Si, preneli su kineski državni mediji.