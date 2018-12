Tanjug | 29. decembar 2018. 20:11 | Komentara: 0

Do petka ujutru, oluja je u Dakoti, Nebraski i Minesoti nanela više od 30 centimetara snega, u nekim delovima Luizijane i Misisipija izdata su upozorenja na poplave zbog pljuskova

Snažna oluji koja je zahvatila srednji zapad Sjedinjenih američkih država odnela je šest života, donela pljuskove i poplave na jug, a sada se kreće ka istoku i preti da donese još pljuskova i izazove poremećaj saobraćaja, javlja Si-En-En.Do petka ujutru, oluja je u Dakoti, Nebraski i Minesoti nanela više od 30 centimetara snega, u nekim delovima Luizijane i Misisipija izdata su upozorenja na poplave zbog pljuskova, a više od 50 miliona stanovnika područja između Luizijane i Nju Džersija ostalo je u strahu od nadolazećih poplava.Veliki pljuskovi praćeni snažnim vetrom u petak bi mogli da donesu probleme u vazdušnom i drumskom saobraćaj u nekim delovima na istoku SAD.Očekuje se da će doći do odlaganja letova na aerodromima u većim gradovima poput Njujorka, Filadelfije i Atlante, a sneg će, prema proračunima meteorologa, padati samo u Novoj Engleskoj.U četvrtak uveče je oluja oslabila, ali je prethodno tog dana odnela život jednog motoriste u Kanzasu, a dan pre toga žena je izgubila život kada je drvo palo na njenu prikolicu.Zato je vanredno stanje trajalo i u petak ujutru.Žena i dva muškarca su poginuli kada su tokom kampovanja pokušali da pređu preko potoka u Tenesiju."Nivo vode je porastao. Oni su, navodno, proveli noć u pećini ili negde u toj oblasti, a onda su ujutru pokušali da izađu, kada je poplava već nadošla", kazao je Stiv Lam, direktor službe za vanredne situacije u okrugu Marion i dodao da ta grupa ljudi verovatno nije shvatila u šta se upušta.Osim toga, snežna oluja je dovela do zatvaranja puteva i odlaganja linija drumskog i vazdušnog saobraćaja,Saobraćajna policija u Kanzasu je saopštila da se na putu u blizini grada Oukli dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je bilo poginulih.U četvrtak je na snazi bilo upozorenje na opasnost od mećave za oko milion stanovnika u delovima Kanzasa, Nebraske, Minesote i Dakote."Sneg, snažni vetrovi i jako slaba vidljivost učiniće uslove vožnje u ovoj oblasti opasnim, ako ne i nemogućim", kazala je meteorolog Monika Geret.Zbog vremenskih uslova, život u saobraćaju su izgubile dve osobe u Minesoti i jedna u Severnoj Dakoti, navodi se.Putevi u centralnim i severnim delovima Minesote su prekriveni snegom i ledom, a vlasti u toj saveznoj američkoj državi su pozvale vozače da sačekaju da se vremenski ulovi poboljšaju i da ne putuju bez preke potrebe.U Južnoj Dakoti prognoziran je sneg sa kišom i vetrom, a u Nebraski je došlo do zatvaranja puteva usled oluje i saobraćajnih udesa.Rojters je u petak preneo saopštenje Nacionalne meteorološke službe SAD da se snežna oluja koja je nakon Božića zahvatila zapadni deo SAD pretvorila u olujni pljusak koji će doneti poplave na jugoistoku Meksičkog zaliva i u Novoj Engleskoj."Donosi mnogo kiše, pratimo mogućnost poplava i izdali smo upozorenje za celu Istočnu obalu, ali u suštini, ovo se smanjuje. Mislim da će biti dosta kiše, malo leda, ali ne mogu više da kažem da je ovo tako opasan događaj", kazao je Brajan Harli, meteorolog pri Centru za meteorologiju iz Merilenda.