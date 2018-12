Tanjug | 25. decembar 2018. 22:28 | Komentara: 0

BEČ - Svaki treći Austrijanac smatra da rimokatolička crkva u aktuelnom vremenu, koje se ocenjuje izuzetno teškim, nema odgovore i da nije više nikakva moralna instanca.Istraživanje javnog mnenja "market" instituta, pokazalo je da samo jedan odsto smatra da katolička crkva ima u svakom slučaju odgovore na probleme sa kojima se suočavaju ljudi, a daljih 13 odsto je kazalo da je to delimično slučaj. Svaki treći je rekao da crkva nikako nema ispravne odgovore, a daljih 49 procenata smatra da odgovori crkve ne odgovaraju na probleme ljudi današnjice.Takođe i kao moralna instanca katolička crkva je trenutno za tek svakog 20-og Austrijanca relevatna. Na pitanje "ko vam kaže šta je dobro i ispravno, loše i pogrešno", čak 85 odsto je reklo da odlučuje na osnovu svoje savesti, a tek pet odsto je mišljenja da katolička crkva ima značajnu ulogu u tome.PROČITAJTE JOŠ -Na pretposlednjem mestu je evangelistička crkva za koju kaže svega jedan odsto da utiču na to šta je loše, a šta dobro. Samo je Kuran, kao moralna instanca, na poslednjem mestu sa nula odsto.I pored toga, velika većina Austrijanaca negira tvrdnju da za njih Božić nema nikakav verski značaj, ali kod mlađih nestaje spritualni pogled na Božić, koji smatraju da je to "samo" fešta mira i pomirenja.Kada je reč o Bogu, 14 odsto kaže da im je vera u njega veoma važna, za 17 procenata je "važna", a ostatku ispitanika Bog nema tako visok značaj, ili čak ne smatraju da je vera u njega bitna (28 odsto).