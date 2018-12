Tanjug | 24. decembar 2018. 14:26 |

Američki "Njujorker" objavio je tekst u kom iznosi detalje sa poslednjeg dana julskog samita NATO u Briselu, posebno oštrog odnosa koji je američki predsednik Donald Tramp zauzeo prema nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, oslovivši je ličnim imenom.Tog dana Merkel je predložila je hitan sastanak iza zatvorenih vrata, a taj hitan slučaj bio je Donald Tramp, piše američki magazin.Nekoliko minuta pre toga, predsednik SAD je stigao na večernju sesiju gde su predsednici Ukrajine i Gruzije govorili o svojim zemljama koje teže da pristupe Alijansi.Tramp je prekinuo njihovu prezentaciju i verbalno napao članove NATO, uputio im je uvrede i optužio ih da su "slobodni jahači" na američkoj moći, navodi se u tekstu.Zapretio je i da će otići "svojim putem" ukoliko oni ne budu momentalno platili više novca za svoju odbranu, a svoj bes usmerio je ka Merkelovoj, evropskom demokratskom lideru koji je najduže na fukciji."Ti, Angela", prekorno se obratio Tramp Merkelovoj.Većina članica NATO nisu ispunili cilj da dva procenta BDP-a daju u kasu Alijanse, ali se Tramp fokusirao na troškove nemačke vojske koji iznose jedan odsto BDP-a.Ispred televizijskih kamera prethodnog dana, optužio je Nemačku da je "potpuno kontroliše Rusija", zbog predloženog novog gasovoda. Njegovi tvitovi tog dana zvučali su kao ucena."Šta je to dobro za NATO ako Nemačka plaća Rusiji milijarde dolara za gas i struju? SAD plaćaju za zaštitu Evrope, a onda gube milijarde na trgovinu. Moraju da plate 2 odsto BDP-a ODMAH, ne do 2025.", napisao je Tramp.Sada, kada je osoblje izašlo iz prostorije, NATO lideri sedeli su zapanjeni onim što su nazvali "bizarnim spektaklom" Trampovog govora.Druga žena, predsednica Litvanije Dalija Gribuauskajte, stala je u Merkelinu odbranu.Nemačka je poslala trupe kako bi zaštitili Litvaniju od Rusije, poentirala je ona. Danski i norveški premijer takođe su stali u odbranu kancelarke, navodi "Njujorker".U uglu sobe, Merkelova je pravila strategiju sa drugim Evropljanima kako da zaustave Trampa. Na kraju, Mark Rute, premijer Holandije, ponudio je predsedniku ono što je najviše želeo: put ka pobedi.Rute je primetio da čim je Tramp preuzeo funkciju, da su NATO članice podigle njihove budžete za odbranu u ukupnom iznosu od 70 milijardi dolara. Uzmite pobedu, pozvao je predsednika. Tramp je upravo to uradio.Zatim, kada je izašao sa sastanka pred novinare, američki predsednik je lagao tvrdeći ne samo da su saveznici kapitulirali pred njim, nego da su rekli i da će uzeti u obzir njegov zahtev da podignu godišnje troškove za vojsku na četiri odsto, navodi američki magazin, a prenosi Blic.Predsednik Francuske Emanuel Makron odmah je objavio saopštenje u kojem pobija takve tvrdnje.Tramp je, naravno, nastavio da se ponaša na svoj neuobičajen, neobjašnjiv način. Dok je napuštao samit, prekinuo je kancelarku dok se obraćala liderima u NATO i poljubio je. "Volim ovu ženu. Zar nije sjajna?", rekao je.Četiri dana kasnije, Tramp je završio svoju evropsku turneju u Helsinkiju.Tamo, stojeći pored ruskog predsendika Vladimira Putina, govorio je sa neverovatnim simpatijama o ruskoj spoljnoj politici, neobuzdanim prezirom prema njegovim NATO partnerima, i neverovatnim skepticizmom o sopstvenim obaveštajnim službama.Evropa je tokom godina imala mnogo borbi sa američkim predsednicima, ali nikada u sedam decenija od kraja Drugog svetskog rata nije se suočila sa tako otvoreno neprijateljskim odnosom prema institucijama, konstatuje "Njujorker".Od izbora Trampa, evropski lideri su se plašili da će doći do ovoga, ali se nisu složili kako da odgovore na njega. Makron je pokušao da laska Trampu, a onda, kada to nije uspelo, vratio se na javnu kritiku Trampovog stila kao nacionaliste, navodi magazin.