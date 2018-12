Novosti online | 24. decembar 2018. 14:52 |

Izgradnja gasovoda „Severni tok 2“ došla je do ekonomske zone Švedske, saopštio je lokalni radio SR.U nedelju je brod „Soliter“ počeo postavljanje cevi koje su ranije isporučene u luku Karlshamn. Rad na švedskom delu gasovoda trajaće do leta 2019.Zbog izgradnje je luka već angažovala 110 osoba, a predviđa se otvaranje dodatnih 30 radnih mesta.Projekat „Severni tok 2“ podrazumeva izgradnju dva kraka gasovoda, čiji će ukupni kapacitet iznositi 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje, od obale Rusije, preko Baltičkog mora, do Nemačke. Novi cevovod trebalo bi da bude izgrađen pored „Severnog toka“.PROČITAJTE JOŠ -On će proći kroz teritorijalne ili isključivo ekonomske zone država duž obale Baltičkog mora: Rusije, Finske, Švedske, Danske i Nemačke. Ostalo je da se građevinska dozvola dobije još samo od Kopenhagena.Protiv realizacije gasovoda se zalaže nekoliko država, a naročito Ukrajina, koja se plaši gubitaka prihoda od ruskog goriva i Sjedinjene Američke Države koje imaju ambiciozne namere za izvoz svog gasa u Evropu. Osim toga Letonija, Litvanija i Poljska smatraju da je ovo politički projekat.Rusija je više puta pozivala da se gasovod ne posmatra kao sredstvo uticaja. Prema rečima predsednika Rusije Vladimira Putina, Moskva ovaj projekat posmatra isključivo sa ekonomske strane.(Sputnjik)