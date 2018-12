Novosti online | 23. decembar 2018. 07:49 | Komentara: 0

Čitav svet je sa nestrpljenjem pratio konferenciju za novinare na kojoj je ruski predsednik Vladimir Putin odgovarao na pitanja predstavnika medija iz svih krajeva sveta. Pitanja su se odnosila na unutrašnju i međunarodnu politiku, kao i na ekonomiju, ali je bilo i onih lične prirode, kada je jedan novinar pitao ruskog lidera kada će se oženiti i sa kim?O privatnom životu Vladimira Putina se godinama spekuliše. Svetski mediji sada pušu da njegova navodna dugogodišnja devojka Alina Kabajeva (35) postaje nestrpljiva i da želi da zna kada će se njih dvoje venčati.Spekuliše se da je Putin više od jedne decenije u vezi sa bivšom ritmičkom gimnastičarkom Alinom, koja je sada šef velie medijske kuće u Moskvi, prenosi Dejli Mejl. Priča se čak da par ima i tajnu porodicu, što Kremlj kategorički poriče.Novinar Aleksander Junašev koji radi za tabloid "Lajfnjuz" koji kontroliše Kabajeva, pitao je u četvrtak ruskog predsednika kada planira da se oženi i sa kim.Šef Kremlja osmehuno se na provokativno pitanje očigledno zadovoljan što mu je postavljeno odgovorivši da svakako u budućnosti planira da ponovo stane na ludi kamen.- Kao pristojna osoba moraću to da uradim pre ili kasnije - odgovorio je Putin novinaru koji mu je postavio “nezgodno” pitanje.Putin, pak, nije precizirao s kim planira da se oženi, ali mnogi su pitanje protumačili kao pritisak same Kabajeve ili početak PR kampanje Kremlja koji planira da konačno otkrije identitet prve dame.Vladimir Putin razveo se od svoje prve žene Ljudmile 2014. godine nakon što je par izašao u javnost zajedničkim saopštenjem.Od tada je Kabajeva viđena nekoliko puta kako navodno nosi venčani prsten, pa se na društvenim mrežama spekulisalo da se udala za Putina.Putinov ljubavni život je uvek bio tabu tema u Rusiji, a predsednik nikad nije hteo da javno priča o tome. Junašev je zato i mogao da postavi pitanje koje je državnim medijma navodno zabranjeno.Novinar Dmitri Kolezev je istakao da je ovo pitanje sigurno došlo od Kabajeve.Kanal "Telegram njuz" takođe se dotakao "spornog" pitanja izvestivši da to što je stiglo iz tabloida "Lajfnjuz" "sigurno nije slučajnost", a potom su naveli da se raduju što će u 2019. godini da upoznaju prvu damu.Novinar Janušev rekao je kasnije da je naveo Putina da u odgovoru ode dalje nego ikada.- Mislim da nam je nagovestio da ćemo uskoro saznati nešto - rekao je novinar.Kabajeva je jedna od omiljenijih žena u Rusiji, a ona više od jedne decenije nije povezivana ni sa jednim drugim muškarcem.Navodnu vezu Putina i Kabajeve je otkrio tabloid "Moskovski korespodent" koji je u vlasništvu nekadašnjeg Putinovg KGB kolege, špijuna Aleksandra Lebedeva.Kabajeva od 2014. vodi "Nacionalnu medijsku grupu", nakon što je dala ostavku na mesto poslanice u ruskom parlamentu.Novinar veteran Sergej Topol koji je 2011. godine pisao o navodnoj vezi Aline i Vladimira Putina pretučen je u centru Moskve u martu iste godine, ubrzo pošto je priča dospela u javnost. Ubrzo nakon što je priča objavljena, list je i ugašen, prenosi Dejli Mejl.Alina se retko pojavljuje u javnosti, a i sama ponekad voli da malo podgreje spekulacije. Tako je jednom prilikom izjavila da je pronašla čoveka kojeg "veoma voli" odbijajući da kaže njegovo ime.Kabajeva poriče da ima decu, iako su je jednom prilikom uslikali sa dva dečaka, za koje je posle tvrdila da su joj nećaci. Poslednjih godina navodi se i da joj je botoks promenio lični opis.