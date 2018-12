Tanjug | 22. decembar 2018. 21:36 > 22:13 |

Britanski političar i bivši lider liberalnih demokrata Pedi Ešdaun preminuo je u 77. godini nakon kraće bolesti, rekao je portparol Liberalnodemokratske stranke, prenosi BBC.Ešdaun je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2006. godine."Sa velikom tugom saopštavamo da je Pedi Ešdaun preminuo večeras nakon kraće bolesti. On će očajnički nedostajati svima u liberalnim demokratama kao dragi prijatelj i kolega i biće upamćen kao neko ko je dao nemerljiv doprinos napretku liberalizma", navedeno je u saopštenju, prenosi AP.Ešdaunu je, u oktobru dijagnostikovan rak bešike.Kako piše Klix.ba, Ešdaun je podržavao međunarodnu intervenciju u BiH.Ostao poznat po tome što je smenio najveći broj zvaničnika, mahom iz Republike Srpske, zbog kršenja Dejtonskog sporazuma.Od sedam visokih predstavnika u BiH, Ešdaun je najviše koristio bonska ovlašćenja i nametnuo čak 430 odluka, navodi Radiotelevizija Republike Srpske.Kako se podseća, na suđenju Slobodanu Miloševiću bio je prikazan snimak susreta Ešdauna i pripadnika OVK i albanskih civila u jesen 1998. godine.U prvom delu snimka, načinjenog 28. septembra 1998. godine, vidi se Ešdaun, koji je tada Kosovo posetio kao izaslanik britanskog premijera Tonija Blera, kako stoji sa dva uniformisana pripadnika OVK i pregleda automatsku pušku koju su mu dali, skidajući pun okvir sa municijom.Milošević je u sudnici tvrdio da je Ešdaun "pregledao oružje terorističke organizacije i davao uputstva kako da ga upotrebe, da budu oprezni i da ga je poslao Bler", navodi RTRS.Pre svega nekoliko meseci, Ešdaun je, zajedno sa bivšim visokim predstavnicima Karlom Biltom i Kristijanom Švarc-Šilingom, uputio pismo visokoj predstavnici za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije Federiki Mogerini povodom sve češće najave "prekrajanja granica" na Balkanu.Klix.ba navodi da je on u jednom intervjuu rekao da je prerano otišao iz Bosne kao i da je za vreme svog mandata sigurno pravio i greške."Ako kao stranac s velikim ovlašćenjima dođete u tako kompleksnu zemlju kao što je BiH, naravno da ćete napraviti greške. Uveliko su mi pomagali i vodili me prijatelji među bosanskim narodom, kojeg zaista volim, i političarima koji su bili uz mene, a to su Dragan Čavić, Adnan Terzić i donekle Mladen Ivanić. Oni su me vodili i prihvatali su greške koje sam pravio. Da li sam pravio greške? Da", rekao je on.Ešdaun kaže da je verovao da se posle početka policijske reforme, postignuto ne može poništiti, ali da se ispostavilo da nije bio u pravu."Nažalost, verujem da je to bio početak poništavanja institucija koje smo imali. Krivim sebe za to, ali krivim i međunarodnu zajednicu jer nije nastavila taj proces".Ešdaun je rođen kao u Nju Delhiju u Indiji gde je otac službovao kao kapetan u indijskoj vojsci. Odrastao je u Severnoj Irskoj i Engleskoj.Od 1959. do 1972. službovao je u Kraljevskoj mornarici i bio oficir u komandosima i specijalnoj brodskoj službi. Zatim je radio u diplomatskoj službi, da bi potom postao poslanik, a kasnije i lider britanskih liberalnih demokrata.