21. decembar 2018.

Uoči božićnih praznika, u Nemačkoj i Austriji su danas počele velike saobraćajne gužve, a na Graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju iz Mađarske gužve su započele u četvrtak uveče, a večeras se očekuje novi talas.Na auto-putu od Minhena ka Beču, kroz celu Austriju su nepregledne kolone vozila, javlja izveštač Tanjuga.Kolone su i od Beča do Budimpešte, pa se između ta dva grada putuje i više od pet sati.U Nemačkoj i Austriji počeo je zimski raspust, što je pored praznika, dodatni razlog za velike saobraćajne gužve.Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, sem na Bogojevu, gde su zadržavanja oko 45 minuta na ulazu u našu zemlju, naveo je AMS S u saopštenju u 18 sati.Carinski službenik na GP Horgoš Vladimir Šunjka rekao je za RTS da kao i svake godine u doba novogodišnjih i božićnih praznika dolazi do povećanog priliva putnika, naših ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu, kao i onih putnika koji su u tranzitu kroz Srbiju."Mi smo se obezbedili sa dovoljnim brojem ljudi da se ne stvaraju nepotrebna zadržavanja prilikom kontrole i u koordinaciji sa graničnom policijom na graničnom prelazu koordinišemo i otvaramo koliko je potrebno prelaza, tako da dolazi do minimalnog zadržavanja što se tiče naše strane i policijske strane", naveo je Šunjka.