Dok je uživo pred kamerama predstavljao najnoviju prognozu i govorio o snežnim padavinama na Srednjem zapadu SAD, u program se uživo uključila Siri, Eplova (Apple) asistentkinja iz Tomaševog Epl sata (Apple Watch), kontrirajući mu tvrdnjom da tamo nema snega.

Kada se jedan od njegovih kolega našalio sa Tomašem na račun toga što mu je Siri rekla, Šafernaker je odgovorio:

"Verovatno ni ne zna o kom mestu sam uopšte i govorio."

Poznato je da je Epl učinio dosta toga da unapredi Siri tokom proteklih godina, ali ne i to da su ta unapređenja od nje napravila šaljivdžiju.

Ostaje nejasno kako se Siri aktiviala na njegovom Epl satu, ali je moguće da je u podešavanjima bila aktivirana opcija Raise to Speak.

(telegraf.rs)



When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....

Sound on pic.twitter.com/YXojblKcIQ

— BBC Weather (@bbcweather) November 28, 2019