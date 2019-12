Novosti Online | 02. decembar 2019. 19:20 | Komentara: 0

KETRIN Šenklin iz SAD nekada nije mogla samostalno da zaveže pertle na cipelama jer je težila čak 190 kilograma.Nije htela da ugradi želučani bajpas kako bi smršala, ali nešto je morala da uradi. Lekari su joj rekli da neće dugo živeti nastavi li tim tempom. Između ostalog, patila je od dijabetesa i visokog krvnog pritiska, a imunitet joj je bio jako slab.Bilo je to pre tri godine. Tada je odlučila da kilograme gubi prirodnim putem.Promenila je način prehrane i ceo stil života. Izgubila je 118 kilograma i danas je ponosna na to što je postigla.No, iako je srećna zbog gubitka kila, strašno joj smeta višak kože koji je ostao. Ima ukupno oko devet kilograma kože viška i planira to da reši hirurški sledeće godine jer druge opcije nema.- Trebalo mi je tačno tri godine da smršam. Još se šokiram kada vidim fotografije kako sam pre izgledala, pitam jesam li to zaista ja - ispričala je i dodala kako se godinama debljala jer joj je hrana postala uteha.- Kada sam se osećala tužno, išla sam da jedem. Kada mi je bilo dosadno, opet sam jela. Bila je to doslovce zavisnost, nešto poput droge i znala sam da moram da prekinem sa tim. Nešto se u meni prelomilo nakon jedne posete lekaru. Molila sam sam se Bogu da mi pomogne i da snage da to napravim - rekla je.Nezdravu brzu hranu je zamenila svežim salatama, voćem i povrćem. Počela je da vežba, malo po malo, pa sve više. Krenula je u teretanu, puno šetala, trčala.- Nadam se da ću iduće godine obaviti tu operaciju uklanjanja viška kože, to je zadnji korak - rekla je i napomenula kako je pokrenula kampanju sakupljanja dobrovoljnih priloga za svoju operaciju na sajtu GoFundMe, prenosi „Dejli mejl”.(24sata.hr)