27. novembar 2019.

Kad je ultrazvuk pokazao da se u stomaku Monike Vegi nalaze dve pupčane vrpce dok je bila u sedmom meseci trudnoće, pomislila je kako će možda roditi blizance - a ne jedno dete. Njeno nerođeno dete je zapravo apsorbovalo drugi fetus. Stanje kolumbijske žene u trudnoći, poznato kao "plod u plodu", izuzetno je retko.Prema izveštaju Nacionalnog instituta za zdravstvo iz 2010. godine, taj medicinskise fenomen javlja kod jednog na svakih 50 hiljadu rođenih. Nažalost, u Veginom slučaju to stanje nije zahtevalo samo hitni carski rez za nju, već i za njenu bebu koju je nazvala Itzmara. Devojčica je podvrgnuta carskom rezu kad je bila stara samo jedan dan, piše ATI. Parazitski blizanac u ovom slučaju, prema Mamás Latinasu, u medicinskim časopisima zabeleženo je manje od 200 slučajeva "fetus in fetu"", a uprkos tragediji gubitka jednog deteta pre nego što je ono dobilo priliku za život, Vegin scenarijo je zapravo bio jedan od najsrećnijih slučajeva. Ako se to komplikovano stanje ne dijagnostikuje, posledice mogu biti fatalne, pokazao je izveštaj British Medical Journala. U njemu je opisan slučaj 17-godišnje Indijke koja je pet godina ignorisala rastuću kvržicu u svom abdomenu pre nego je konačno potražila pomoć. Za mladu tinejdžerku je ta kvrga jednostavno uzrokovala bol u želucu i uticala na njene navike u ishrani. Međutim, nakon što su lekari proveli temeljne testove, ustanovili su da ta kvrga sadrži "više zuba", zajedno s "dlakama, zrelim kostima i drugim delovima tela." Devojčica nije imala pojma da živi sa svojim mrtvim, parazitskim blizancem gotovo dve decenije nakon što ga je apsorbovala u maternici. Srećom, lekari su uspeli da uklone masu, što je dovelo do njenog potpunog oporavka.- Jako sam se brinula, a srećom nakon operacije se osećam dobro i bezbrižno. Stomak mi je napokon ravan, a i moji roditelji su sada mirni. Zahvaljujem svim lekarima - rekla je anonimna devojčica.Carski rez na bebi Slučaj Vege je nažalost bio daleko ozbiljniji i opasniji. Srećom, imala je pomoć dr.Miguela Parra-Saavedra - profesionalca koji se nosio s visokorizičnim trudnoćama. On je primio Vegu zbog porođaja carskim rezom, ali najneverovatniji deo celog postupka dogodio se samo 24 sata nakon što je Vega dočekala svoju devojčicu na svet. Morali su da je predaju hirurzima kako bi obavili carski rez. Srećom, operacija je usešno prošla, a očekuje se da dete neće imati nikakvih dodatnih komplikacija. Da majka i ćerka nisu bile podvrgnute tim hitnim operacijama, ova priča verovatno ne bi imala tako srećan završetak.