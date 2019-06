Novosti online | 06. jun 2019. 19:02 | Komentara: 0

TURISTA je zapanjio radnike muzeja kada je uspešno pogodio kombinaciju na sefu koja je mučila eksperte.Kanađanin je uspeo da otključa sef koji je neotvoren decenijama stajao u muzeju, pogodivši šifru na sreću, iz prvog pokušaja.Stefan Mils je sa porodicom posetio Muzej zaostavštine grada Vermiliona kada je „iz šale" pokušao da otvori čeličnu kutiju. U muzeju u provinciji Alberta su prethodno više puta pokušavali da otključaju stari sef - ali bez uspeha.Sef nije otvoren od druge polovine 1970-ih godina. Muzej, koji se nalazi u staroj školskoj zgradi od cigala, sadrži kolekciju predmeta iz istorije Vermiliona, gradića sa nešto više od 4.000 stanovnika.PROČITAJTE JOŠ -Mils je sa porodicom u maju posetio muzej. „Svakog leta kada odemo na kampovanje, naučimo da svaki mali grad, bez obzira na to gde se nalazi, ima nešto da ponudi", kaže on za Bi-Bi-Si..Tako su decu poveli u muzej kroz koji ih je sproveo volonter Tom Kiblvajt. Jedan od eksponata je i sef, poreklom iz Bransvik hotela koji se u tom gradu otvorio 1906. godine.Veruje se da je sam sef kupljen 1907. Muzeju je doniran početkom 1990-ih kada je hotel promenio vlasništvo i bio renoviran. Mils kaže da je cela porodica „bila zaintrigrana" kada im je pokazan sef.IZ muzeja su prethodno tražili pomoć stručnjaka kako bi otkrili šifru, pokušavali različite kombinacije. čak i stupili u kontakt sa bivšim zaposlenima u hotelu.I drugi posetioci su se, baš kao i porodica Mils, igrali sa sefom i pokušavali da ga otvore, ali bezuspešno.„Rekao sam vodiču da je to neverovatna vremenska kapsula i da ne znaju ni šta je unutra", kaže Mils, koji radi kao varilac.Primetio je da se brojevi kreću od 0 do 60, i odličio da proba 20-40-60.„Tipična kombinacija, tri puta u smeru kazaljke na satu - 20 - dva puta u suprotnom smeru - 40 - jednom u smeru kazaljke na satu - 60, probao sam i otvorio se", kaže on.„Bilo mi je jasno da je dugo zaključan jer je prašina pala sa mehanizma za zaključavanje."Kiblvajt za Bi-Bi-Si kaže da je „bilo uzbudljivo" kada se okrenuo i video da su vrata otvorena.NAŽALOST, nije bilo blaga. U njemu je bio stari nalog za plaćanje i blokčić za upisivanje narudžbina iz 1970-ih godina.U blokčić je upisan račun za burger od pečuraka koji je koštao 1.5 kanadskih dolara (0.99 evra) i paklu cigareta za jedan kanadski dolar.„Ti predmeti nemaju neku vrednost, ali nas veoma zanimaju. Daju nam ideju o tome kakvo je ovo mesto bilo 1977. i 1978. godine", kaže Kiblvajt.VEROVATNOĆA da Mils tačno pogodi kombinaciju je mala, kaže Džefri Rozental sa Univerziteta u Torontu, autor knjige Knock on Njood: Luck, Chance, and the Meaning of Everything.Prema njegovoj računici šansa da se iz prvog pokušaja pogodi kombinacije je 1 prema 216.000. (Njegova kalkulacija je uzela u obzir da se brojevi na sefu kreću od 0 do 60).On ipak ističe da neke takve brave imaju prostora za manevrisanje, a pošto je ova imala sigurnosni sistem od tri broja, Rozental je izračunao da su šanse ipak jedan prema 8.000, „što je i dalje mala verovatnoća".Činjenica da je kombinacija brojeva bila specifičnog šablona i da nije bila nasumična takođe može da utiče na računicu o verovatnoći, dodao je.