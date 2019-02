Tanjug | 13. februar 2019. 23:33 |

Jamajčanin, koji je dobio milion dolara na lutriji, prilikom preuzimanja nagrade pojavio se sa maskom na licu koja je korišćena u filmu "Vrisak".

Dobitnik, za kog mediji navode da se zove A. Kempbel, prošle nedelje se u Kingstonu prilikom preuzimanja čeka pojavio u dugom belom kaputu, širokim pantalonama i rukavicama, a na licu je imao masku.

Kako prenosi "Vašington post", Kempbel je tek posle 54 dana "skupio hrabrost" da ode po nagradu.

Kempbel je rekao da je, kada je saznao da je osvojio nagradu, u prvi mah bio ushićen, ali da se posle danima osećao bolesno.

"Glava me bolela tri dana jer sam stalno razmišljao o tome kako mi se ostvarilo ono što sam želeo. Stomak me boleo dve nedelje. Ponekada sam osetio toliku bol da sam čak i zaboravio da sam dobio na lutriji", kazao je on.

Kempbel je naveo da je znao da rok za podizanje nagrade ističe u februaru, dodajući da je želeo pre toga da se malo "sabere".

On je otkrio i šta planira da uradi sa nagradom od 1,1 milion dolara. Naveo je da će jedan deo potrošiti na "lepu kuću", kao i na unapređenje privatnog biznisa.





Jamaican lottery winner accepts prize in 'Scream' mask https://t.co/Mj2S93mHnm pic.twitter.com/mOE12LkdAS — CTV News (@CTVNews) February 12, 2019