09. februar 2019.

Poput Zemlje, Neptun imaju godišnja doba koja su uslovljena nekim specifičnim karakteristikama u njegovoj atmosferi. Međutim, godišnja doba na Neptunu su mnogo duža nego na Zemlji. Ne traju mesecima, nego se čak protežu i decenijama.





Novi „Hablov“ pogled na Neptun pokazuje tamnu oluju koja je otkrivena u septembru 2018. godine na severnoj hemisferi Neptuna i koja je široka 11.000 kilometara.







Desno od tamne mrlje ili vrtloga, koja se vidi na fotografiji koju je Nasa objavila, vide se beli „oblaci“. Pojavljuje se tokom južnog leta na planeti. Nije jasno kako se ove oluje formiraju. „Habloova“ posmatranja pokazuju da je već u 2016. godini povećana aktivnost oblaka prethodila pojavljivanju vrtloga. Fotografije ukazuju na to da se vrtlozi verovatno razvijaju dublje u atmosferi Neptuna, postajući vidljivi tek kada vrh oluje dosegne veće visine.



To je četvrti i najnoviji misteriozni tamni vrtlog koji je „Habl“ uhvatio od 1993. godine. Još dve tamne oluje otkrivene su 1989. godine.



Studija koju je vodio Univerzitet Kalifornija, procenjuje da se tamna mrlja pojavljuju svake četiri do šest godina na različitim geografskim širinama, a nestaju posle otprilike dve godine.





(RTS)



