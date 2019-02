Novosti online | 02. februar 2019. 16:46 |

Taljat Toni Salmani, penzioner koji je kritikovao svoje vršnjake da se mnogo žale na razne boljke i slikovito im preporučio da više vežbaju postao je hit u regionu.Sada je govorio i za srpske medije u emisiji "Jutro sa Natašom". U emisiju se uključio iz Zagreba."Bolest ne postoji ako si umno zdrav. Bacili znaju gde da idu. Oni kod mene nema šta da traže", rekao je Salmani.On kaže da se ljudi kad se penzionišu zavuku kod kuće u krevet i da "tamo dolaze bacili". "Treba biti pokretan i nema moždanog udara i ne postoji bolest"."Umij se ujutro hladnom vodom, ruke masiraj, lepo doručkuj, idi u šetnju na sat, dva i nećeš biti bolestan jer bolest ne postoji. Moždani udar ne postoji, moraš rukama glavu trljati", kaže on.Ujutro ruke stavi iza vrata i stisne potiljak, a palčevima trlja iza ušiju."Trljam glavu da ne boli, jer sve mora da cirkuliše i nema moždanog udara", kaže on.Na pitanje gde je to pročitao, izgovara kao iz topa."Ja ne čitam. Kako onaj ko piše knjigu može da zna bolje o meni od mene. Kažu "ne smeš jesti slano, slatko, ljuto, gorko", jedi šta ti duša hoće. Ja jedem sve što mi paše. Može i dobra rakija, ali ne da se napije. Duša nama vlada, niko drugi", kaže on.Upitan kako podnosi stečenu popularnost, Salamani kaže da to za njega nije ništa novo jer je bio maneken kad je bio mlad."Sve smo reklamirali u bivšoj Jugi i nismo gledali ko je ko. Ja volim svog sina, ti svog.. Probudite se svi.. Šta je bilo juče bilo. Odbacimo svi šta je bilo pre i gledajte napred.. a ne, dete se još nije ni rodilo, a već mu govoriš ovaj ti ovakav, a ovaj onakav. Svi verujemo u istog Boga, koje god da smo vere".Tonija drugi penzioneri, kako je naveo, najviše hvale i govore mu "bravo" za njegove stavove, ali nađe se i po neko kog ljute te izjave."Dobri ljudi umiru u jednom danu, a loši se muče. Svi idemo na onaj svet čisti, a dugove plaćamo ovde gde jesmo. Onaj ko se muči mora da plati ovde sve što je loše radio, pa se muči, a kada kažu za nekoga "juče hodao, danas umro", to su dobri ljudi", objašnjava on.