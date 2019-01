Tanjug | 26. januar 2019. 23:21 | Komentara: 0

Jevrejka rođena u Austriji Inge Ginsberg (97) koja je preživela Holokaust, poslednjih godina peva u hevi metal bendu, ali po sopstvenim rečima, njen najveći talenat nije pevanje, već preživljavanje.Po profesiji je novinarka i pisac, ali se tokom poslednjih nekoliko godina izdvojila kao pevačica metal benda Inge & TritoneKings. Det metal (death metal) je ekstremniji žanr hevi metala koji se iz treš metala razvio u drugoj polovini osamdesetih.Nastupajući u Švajcarskoj emisiji "Ja imam talenat" ona je govorila o svom životu."Moj najveći talenat nije pevanje. To je preživljavanje. Stigla sam u Švajcarsku kao izbeglica 1942. godine, a zatim sam čuvala špijunsku vilu u Luganu za tajnu službu", rekla je ona i dodala: "Važno je da ostanete aktivni i da se okružite mladim ljudima i nastavite da probate stvari koje nikada ranije niste radili", rekla je ona, prenosi B92."Njujork Tajms" je uradio mini dokumentarac o Inge u kojem ona priznaje: "Ne mogu da pevam. Ne mogu da iznesem melodiju. Hevi metal radi tako što samo moram da kažem reči."Ona piše poeziju i recituje svoje pesme kroz hevi metal melodije na engleskom i nemačkom jeziku.Inge Ginsberg rođena je u Beču 1922. godine u dobrostojećoj jevrejskoj porodici, ali 20 godina kasnije, na vrhuncu nacističke vladavine, njihova idila nestaje.Njen otac pobegao je u Englesku, a majka je predala svoj nakit prijatelju u zamenu za krijumčarenje ostatka porodice u Švajcarskoj, kada su se smestili u izbeglički kamp.Ginsberg je tada čuvala špijunsku vilu američke tajne službe, postavljene da špijunira naciste."Sloboda je zaista tu. Ali moraš biti jak. Da biste bili slobodni, ne možete nikoga da krivite za vaše odluke i potrebna su vam oba ramena", rekla je ona.Inge se kasnije udala za muzičkog kompozitora Otoa Kolmana i neko vreme radila je u Holivudu pre nego što je napustila biznis, jer je, kako kaže, "sve bilo lažno".Govoreći u dokumentarnom filmu o tome šta drugi misle o njenim hevi metal ambicijama, odgovorila je u tom stilu: "Iskreno, draga moja, nije me briga. Ne zanima me."