Penzioner iz Zagreba postao je viralan kad se požalio da je zdravstvo uništeno. Međutim, on za to ne krivi državu već penzionere koji se žale da ih boli noga, ruka, da ih sve boli... Gospodski obučen, u crnom kaputu sa belom rolkom dao im je negospodski način savet kako da reše bolove - pa, vežbaj pi..a ti materina.Elegantni starac došao je u žižu javnosti nakon što ga je na ulici novinarska ekipa N1 pitala o virusu za koji je rekao da je izmišljena stvar.- Za 82 godine nikad nisam bio bolestan i nikad nisam bio kod lekara - kazao je Zagrepčanin.Nakon ove rečenice ljutito se nadovezao na penzionere koji stalno idu po lekarima i izneo svoje mišljenje da oni svoje "probleme" mogu da reše vežbanjem.Nesvakidašnji penzioner iz Zagreba uspeo je da nasmeje ceo region, a s obzirom na to da izgleda veoma dobro za svoje godine, može da se izvuče zaključak da bi ljudi trebalo da ga poslušaju.