Sve žene gospodin Žang iz Kine oženio je od 2015. do 2017. i smestio ih krugu od jednog kilometra tako da one nisu znale jedna za drugu

KINEZ (36) koji se obogatio trgovinom nekretninama uložio je novostečeni novac da unapredi logistiku svog trostrukog braka tako što će svim svim suprugama kupiti kuće u istom kraju kako ne bi morao previše da putuje.



Sve žene gospodin Žang oženio je od 2015. do 2017. i smestio ih krugu od jednog kilometra tako da one nisu znale jedna za drugu, a celu operaciju omogućila je rupa u administraciji. Naime, ispostavilo se da različite provincije ne dele istu bazu podataka pa matičari nisu bili upoznati sa situacijom. Ambiciozni Kinez imao je po jedno dete u svakom braku i pokušavao je da provodi što više vremena sa njima, ali to nije bilo lako čak ni kada su živeli blizu jer je menjao adrese i po 10 puta nedeljno .

Neko vreme je sve išlo kao podmazano jer je lako zarađivao za tri porodice, međutim žongliranju je došao kraj kada je druga supruga postala sumnjičava posle otkrivenih poruka u Žangovom telefonu i rešila da ga prati na “poslovni put”. Nije morala daleko da ide jer se njen muž zaustavio u komšiluku.

Usledio je razvod, a druge dve žene su ga tužile, ali su i pored svega toga tvrdile da je bio jako brižan i pažljiv. Čak su ga hvalile što je svaki put posle večere prao sudove.

Protiv Žanga je podignuta optužnica u novembru prošle godine. Proces je sada pri kraju i preti mu dve godine zatvora zbog poligamije. On i dalje tvrdi da nije znao da je to zabranjeno i nada se da će mu po izlasku na slobodu makar jedna žena oprostiti i ostati sa njim.

