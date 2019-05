Novosti online | 24. maj 2019. 21:54 | Komentara: 0

Novo ime će oduševiti mnoge korisnike Huaveja."Huavej" je registrovao ime "Hongmeng" (u kineskoj mitologiji "Hongmeng" označava situaciju pre stvaranja sveta) za svoj operativni sistem zasnovan na "Androidu".Iako je nakon prvobitnog šoka "Gugl" objavio kako će nastaviti da pruža podršku "Huavejevim" pametnim telefonima do 19. avgusta, u kineskoj kompaniji već imaju spreman rezervni plan.Kako je predsednik "Huveja" Ren Žengfej istakao, u kompaniji su očekivali da će se ovako nešto dogoditi, pa su na vreme počeli s razvijanjem vlastitog operativnog sistema.O kakvom se sistemu tačno radi mediji su do sada samo nagađali, no čini se kako bismo već ove godine mogli da ga vidimo uživo na pametnim telefonima.Naime, "Huavej" je registrovao ime "Hongmeng" za svoj operativni sistem utemeljen na "Androidu".Radi se o otvorenoj platformi koju bi trebalo prilagoditi različitim proizvodima u relativno kratkom vremenu. Nije zanemarljiva ni činjenica da je "Hongmeng" (navodno) tako osmišljen da sve "Android" aplikacije mogu da funkcionišu na njemu bez problema.Iza "Hongmenga" navodno stoji profesor s kineskog Univerziteta "Đao Tong" iz Šangaja Čen Haibo, koji ga razvija još od 2012. godine.Konačna verzija trebala bi da bude kompatibilna sa "Android" aplikacijama na telefonima, računarima, tabletima, televizorima, ali i automobilima. Čak bi i vizuelno trebalo da bude veoma sličan kako bi se korisnici što brže i lakše prilagodili.Stručnjaci ističu kako bi "Hongmeng" mogao da bude mač sa dve oštrice za "Huavej". Iako bi mogao da mu pomogne da prebrodi krizu sa "Guglom", tu nema prostora za greške, jer će korisnici očekivati jednake mogućnosti i jednostavnost korišćenja kao kod "Androida". Ako im "Huavej" to ne omogući, verovatno će potražiti drugi uređaj sa stabilnijim sistemom.Inače, "Gugl" je sa svog popisa uređaja koji koriste "Android" uklonio "Huavej mate iks" i "Huavej P30". Možda je i to znak da "Huavej" već kreće sa uvođenjem svog operativnog sistema.