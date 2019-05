D. SAVIĆ | 21. maj 2019. 15:47 > 20:13 |

KORISNICI "Huaveovih" pametnih telefona mogu da odahnu najmanje još tri meseca.

Samo dan pošto je "Gugl" spustio trgovinsku rampu kineskom gigantu "Huaveju", američka kompanija načinila je nagli zaokret odlukom da još 90 dana nastavi saradnju sa drugim najvećim svetskom proizvođačem pametnih telefona. To se dogodilo pošto su akcije američkog giganta "Epla" pale za više od tri odsto posle upozorenja analitičara da će veće tarife na kinesku robu primorati kompaniju da podigne cene, dok je iz "Huaveja" stizalo upozorenje da su SAD potcenile snagu kineskog giganta.

"Gugl" je najpre prekinuo veze sa "Huavejom" posle odluke Vašingtona da kineska kompanija bude stavljena na "crnu listu" zbog toga što špijuniranjem ugrožava nacionalnu sigurnost SAD. Ta odluka je značila da je kineskom gigantu onemogućeno da kupuje robu, uključujući ključne komponente, proizvedenu u SAD.

Osnivač i izvršni direktor "Huaveja" Ren Žengfej je na to poručio da kineska kompanija ima alternativu za nabavku čipova, kao i da će, za SAD inače najsporniji, program 5G ostati "nepromenjen", uprkos američkim merama. Po pitanju tehnologije 5G, dodao je on, druge kompanije će stići "Huavej" tek za dve do tri godine.

Kineska vlada je istovremeno najavila uzvratni udarac. Analitičari su procenjivali da bi "Eplovi" proizvodi u Kini mogli biti zabranjeni, što bi obuhvatilo i kineske dobavljače "Epla". "Huavej" je najavio istovremeno da će nastaviti razvoj komponenata koje sad kupuje, kao i sopstvene galerije aplikacija i druge softvere.

Nije prošlo dugo od "Guglove" objave rampe, a Ministarstvo trgovine SAD izdalo je tromesečnu dozvolu američkim kompanijama mobilne telefonije i provajderima interneta da, ipak, sarađuju sa "Huavejom". Obrazloženje odluke je da se korisnici zaštite od bezbednosnih rizika. To, praktično, znači da su mirni do 19. avgusta.

"Gugl" će do tada sigurno slati softvere za ažuriranje "Huavejevih" telefona koji koriste njegov operativni sistem "Android", pa za korisnika smartfona kineskog giganta neće biti nikakvih promena. A onda? Onda će Ministarstvo trgovine SAD, po isteku tih 90 dana, proceniti da li će produžiti rok ili ne.

Analitičari banke Morgan Stenli upozoravaju da bi propast pregovora SAD i Kine i dugoročno visoke carinske tarife mogle da gurnu i globalnu ekonomiju u recesiju.





POTPIS PROTIV ŠPIJUNAŽE

PREDSTAVNIK "Huaveja" pri EU Abraham Liu upozorio je Evropljane da se radi o napadu na liberalni poredak zasnovan na pravilima, obećavši istovremeno da će otkloniti evropsku nesigurnost oko navodnih rizika špijuniranja: "Zbog važnosti 5G mreže, kao lider u sektoru 'Huavej' je spreman da potpiše sporazume o nešpijuniranju sa vladama i klijentima u svim zemljama članicama EU", rekao je on.