Novi "Viber" nudi elegantniju i lakšu komunikaciju, dva puta brže razgovore i poboljšane postavke privatnosti - što ga čini jednom od najsigurnijih i najmoćnijih aplikacija za razmenu poruka i pozivanje na svetu."Viber", jedna od vodećih svetskih platformi za razmenu poruka, najavljuje lansiranje verzije "Viber 10", sa novim dizajnom koji poboljšava korisničko iskustvo i optimizuje performanse koje čine slanje poruka dva puta bržim.krećite se kroz aplikaciju na jednostavnijem i elegantnijem interfejsu u kom je lako pronaći upravo ono što vam je potrebno i to upravo tamo gde ga i očekujete.Korisnici dobijaju sve privatne i grupne razgovore, zajednice, četbotove i omiljeni sadržaj na jednom glavnom ekranuNa novom ekranu "Pozivi" korisnici mogu pronaći svoje nedavne pozive, pristupiti svim kontaktima iz telefonskog imenika i upravljati svojom "Viber Out" pretplatom"Viber" 10 uvodi ikoje ističu glavnu vrednost "Viber" aplikacije kao efikasne, moćne i privatne komunikacione platforme.. To omogućava spontanu i neobaveznu interakciju s novim ljudima koje korisnici upoznaju unutar zajednica, a da pritom sačuvaju svoju privatnost i bezbednost. Korisnici mogu da započnu komunikaciju pritiskom na korisnički profil u poruci unutar Community-ja ili sa liste učesnika na ekranu na kom su informacije o zajednici.Ova funkcija će na početku biti moguća samo za glasovne, a kasnije i za video pozive.Zahvaljujući svežem interfejsu i pojačanim performansama, "Viber" 10 nastavlja svoju posvećenost stopostotnoj privatnosti korisničkih podataka, sa potpunom end-to-end enkripcijom – podešenom za sve privatne i grupne razgovore i pozive.“Lansiranje verzije "Viber 10" dolazi nakon intenzivnog istraživanja i testiranja, kako bismo usavršili pojednostavili komunikacijske mogućnosti za mnogorojne korisnike širom sveta”, kaže Đamel Agaua, izvršni direktor "Vibera".“U 'Viber' u se svi vodimo našom osnovnom misijom da proizvod učinimo bržim, jednostavnijim i sigurnijim. Novi 'Viber 10' omogućuje korisnicima jednostavno i intuitivno povezivanje, a kao i uvek osigurava privatnost i zaštitu podataka korisnika. Nadamo se da će naši korisnici uživati u ovim promenama jednako kao i mi – jer ovo je potpuno novi 'Viber'!”