Novosti online | 05. februar 2019. 23:33 |

Grupa naučnika razvila je način prevođenja moždanih talasa direktno u ljudski govor, što potencijalno daje pacijentima koji nisu u stanju da koriste svoj glas još jedan način komunikacije.Iako je nauka još uvek daleko od metode koja bi mogla da se koristi kao prevodilac za ljude koji inače ne mogu da razgovaraju, ovo je prvi obećavajući korak ka tom cilju.Istraživači sa Univerziteta Kolumbija imali su pogodan pristup pacijentima u Univerzitetskoj bolnici Nortšor, koji su bili podvrgnuti operaciji mozga, te su zamolili brojne pacijente da učestvuju u njihovoj studiji. Kao deo predoperacionog procesa, ovi pacijenti su imali detektore moždanih talasa - posebno implantirane EEG monitore - i istraživači su mogli da ih koriste da zabeleže skeniranje mozga u visokoj rezoluciji.Da bi počeli da prevode moždane talase u govor, istraživači su dali svakom pacijentu da sluša gomilu izgovorenih reči dok su EEG monitori snimali njihove moždane talase. Zatim su istraživači obučili AI da prouči uzorke moždanih talasa i zaključi koje reči su pacijenti slušali.PROČITAJTE JOŠ -Nakon mnogo pokušaja i grešaka, AI je uspeo da reprodukuje reči koje je svaki pacijent slušao sa dovoljno jasnoće da neko može da razume. Na primer, istraživači su pacijentima davali da slušaju osobu koja broji od nula do devet, a AI je bio u stanju da reprodukuje te cifre dovoljno tačno i razumljivo. (Možete se i sami uveriti kako ovo zvučiDakle, to nije isto što i prevođenje "privatnih" misli u govor. Umesto toga, praćenjem moždane aktivnosti pojedinca, ovaj AI sistem može da rekonstruiše reči koje osoba u tom trenutku čuje – i to s izvanrednom preciznošću, što znači da ovu tehnologiju – kako sada postoji – ne mogu da koriste ljudi koji traže nov način komunikacije. Ali u budućnosti, možda bi mogli.Ova studija pokazuje da je takav pristup moguć, te da možemo da uzmemo moždane talase iz EEG-a i prevedemo ih u reči.Ključni deo tehnologije koji to čini mogućim je algoritam za prevođenje, koji se i dalje može mnogo poboljšati. Sa naprednijim algoritmom u kombinaciji sa boljim razumevanjem mozga, jednog dana naučnici bi mogli da omoguće ljudima koji nemaju mogućnost govora stvarnu alternativu.(PC Press)