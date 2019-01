06. januar 2019. 10:00 | Komentara: 0

Sezona praznika počinje, a u njoj korisnike Telenora očekuje mnoštvo iznenađenja i lepih poklona. Novogodišnja promocija postpejd korisnicima donosi do 15 GB dodatnog interneta mesečno, kao i vaučere sa popustima za kupovinu telefona do 12 000 dinara.Uz novi paket „Telenor Pripejd plus“ korisnike očekuje 10 GB i 10.000 minuta koji važe 15 dana, kao i mnoštvo poklona uz digitalni vaučer na Moj Telenor aplikaciji.Tokom novogodišnje kampanje, svi postojeći ili novi postpejd korisnici koji do 31. januara sklope novi ugovor na nekom od „Total“, „Play“ ili „Premium“ paketa, na poklon dobijaju dodatnih 5 do 15 GB interneta mesečno, u zavisnosti od izabranog paketa.Dodatni internet mogu da koriste tokom trajanja ugovora, narednih 12 ili 24 meseca, a aktiviraju ga jednostavno, putem Moj Telenor aplikacije. Pored interneta, korisnici u okviru novogodišnje ponude dobijaju i poklon vaučer koji omogućava popust prilikom kupovine telefona.Vaučer mogu pokloniti dragoj osobi ili ga iskoristiti na svom drugom broju u Telenoru, a uz njega dobijaju popust do 12.000 dinara na kupovinu telefona u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa, u Telenor prodavnicama, kao i u onlajn šopu.Uz novi paket „Telenor Pripejd plus“ korisnici dobijaju 10 GB i 10.000 minuta u Telenor mreži, koji važe 15 dana, u domaćem saobraćaju, po ceni od 500 dinara.Pored toga, korisnicima je na raspolaganju „Telenor pripejd paket“, uz koji mogu besplatno aktivirati 3 GB interneta i 3.000 minuta, koji važe sedam dana u domaćem saobraćaju, po ceni od 300 dinara.Uz to, svi pripejd korisnici dobijaju po 10 GB interneta za dve aplikacije po izboru svakog meseca, među kojima su "Facebook", "Instagram", "Twitter", Viber ili "WhatsApp".Svi pripejd korisnici, novi i postojeći, dobijaju 10 poklona tokom 10 nedelja, ukoliko svakog dana ogrebu vaučer u Moj Telenor aplikaciji. Među poklonima su do 10 GB interneta, kao i dodatni minuti u Telenor mreži, koji se mogu iskoristiti do kraja dana u kome su aktivirani, u domaćem saobraćaju.(PR)