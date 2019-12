Ninko Đurić | 03. decembar 2019. 16:04 | Komentara: 0

NAJPOZNATIJI bračni par iz Posavine, Dragica (69) i Dragan (65) iz derventskog sela Pojezina, ponovo je dospeo u žižu javnosti.





Naime, oni su pre tri godine sebe ispratili na “onaj svet” a potom, za 40 dana, “vaskrsli”. Pred više od 250 "zvanica" veselili su se na svom poslednjem ispraćaju pa su i kolo poveli.

Ovaj par nema zajedničke dece pa su se odlučili da naprave konkurs kako bi izabrali svoje naslednike. Od postavljanja konkursa na društene mreže, kako kažu, telefoni su im se usijali.



-Pošto nemamo zajedničke dece, tražimo ko će nakon naše smrti naslediti imanje. Za nepuna dva dana, javilo se gotovo 20 porodica kandidata. Javljaju se iz Dervente, Petrova, Doboja, Modriče, Banjaluke i sa drugih strana. Čak iz Hrvatske, tačnije iz Makarske odakle se javio zainteresovani par, pričaju Dragica i Dragan.

- Svi oni koji se jave biće u konkurenciji sa realnim šansama da ga, na veselju u julu naredne godine, izaberemo i zvanično proglasimo za naslednike našeg lepog imanja. Kuće sa pomoćnim objektima, 30 dunuma zemlje, dva automobila-najavljuje Drago, dodajući da u obzir dolaze i nesrbi, pa i Kinezi.

Marići, za “Novosti”, otkrivaju detalje slavlja zakazanog za 25. juli, kao i testamenta.

-Želimo da uistinu na "onaj svet" budemo ispraćeni uz pleh muziku. Sa dobojskim Vatrogasnim društvom već sam utanačio da moj ili Dragičin ispraćaj, mada bi volili da u istom trenu zajedno zauvek sklopimo oči, košta 500 maraka. Sviraće Užičko kolo ili Marš na Drinu- rekao je Dragan.

On ne krije da želi da bude sahranjen "kao Tito", pa nam je čak i otkrio da će sahranu snimati jedna televizijska kuća, uz voditeljku čitave ceremonije. A u toku je i odabir i četvorice muškaraca koji će nositi kovčege sa imanja do već odavno podignute njihove "večne kuća" na mesnom groblju.

-Pare za sve troškove naše sahrane su već obezbeđene. Ukoliko se ne upokojimo zajedno, onaj ko ostane živ otvara kovertu i izmiruje obaveze. A, nakon i njegove smrti zapečaćena koverta prelazi u ruke naših naslednika. Predvideo sam da se javno otvori koverta i da se po već utvrđenom cenovniku isplati voditeljka, snimatelji, nosači…-saznajemo ove nesvakidašnje detalje u toplom domu Marića u Pojezini.

Njegova supruga Dragica, svojevremeno Novosađanka, dodaje da se apsolutno slaže i podržava scenario "svoga Drege", sa kojim je u neizmernoj ljubavi već 19 godina.

Marići su podigli i "večnu kuću" na mesnom groblju, a njihovu vlastitu sahranu, potom i zadušnu večeru, u restoranu "Centar u susednoj Osinji uz 250 zvanica, jagnjetinu i prasetinu, moravac i pesmu, propratili su i mnogi mediji u regionu. Okvalifikovali su to kao "jedinstvenim i novim običajem kod Srba". Nema sumnje da će novi "vaskrs" Marića pobuditi novu pažnju ne samo njihovih potencijalnih naslednika.

TELEFON

-U obzir dolaze samo mladi i ozbiljni. Svi zainteresovani neka se jave na telefon +387 65 207 276. Rado očekujemo vaše pozive-poručuju Drago i Dragica.

PONOVO BEZ SVEŠTENIKA

MARIĆI najavljuju da, baš kao i na njihovoj ranijoj “sahrani” i “četeresnici”, neće biti sveštenika na poslednjem ispraćaju.

-Osim što ću to obelodaniti na slavlju 25. jula, to sam učinio i u novoj knjizi u štampi “Moja oporuka”, u kojoj otkrivam da su naši mesni i opštinski sveštenici, zapravo, veći grešnici od mene. A, sramno su nas optužili da smo osramotili pravoslavni rod. Nisu pristali da Dragicu i mene crkveno venčaju. Pod pretnjom žalbe Crkvenom sudu, kasnije je to dozvolio vladika Fotije. Ali. Sada ja iz principa neću da imam posla sa tim grešniicma i lopovima. Jednog od tih popova je i Bogo “opomenuo” udarom groma na sahrani, ali, ipak, ostavio u životu-uvređen je Dragan Marić.

DOSTOJNO SU ISPRATILI JEDNO DRUGO NA ONAJ SVET

Kako su “Novosti” pisale, Marići su za života jedno drugo, dostojno i sa ljubavlju “ispratili” na onaj svet.