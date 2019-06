O. Matavulj | 12. jun 2019. 14:08 | Komentara: 0

OKRUŽNO javno tužilaštvo Banjaluka objavilo je Naredbu o obustavi istrage protiv Boška i Bogdana Diljevića u vezi sa ubistvom Bojana Koprene iz Bukvaleka kod Banjaluke u kojoj je detaljno obrazloženo zašto tužilaštvo, za razliku od policije, osumnjičene ne smatra odgovornim.Naime, svedok-očevidac na osnovu čijeg je iskaza policija teretila Diljeviće, tokom saslušanja u tužilaštvu 28. juna prošle godine je potvrdio svoju izjavu, ali su tom prilikom uočene i određene kontradiktornosti. Međutim, kada je u aprilu ove godine ponovo saslušavan, on je rekao da ništa od onog što je izjavio policiji nije istina, te da kritičnog dana uopšte nije bio sa Bojanom Koprenom!Objasnio je da je ranije, neistinite izjave, dao jer je osećao strah od inspektora Draška Vujmilovića i Zorana Marića, koji su tokom saslušanja na njega galamili i pretili mu da će ostati u policiji koliko god njima treba, te da se neće moći vratiti u Sloveniju, gde privremeno radi, jer će mu oduzeti pasoš.- Vujmilović je tražio da mu preda slovenačku vizu i sve vreme tokom saslušanja ju je držao kod sebe - navodi se u naredbi.Inspektori su i kasnije vršili pritisak na svedoka i tražili da im saopšti kakvu je izjavu dao tužilaštavu, a čak su mu govorili da će ići s njim kada bude davao izjavu. Zbog svega tužilaštvo je protiv inspektora otvorilo istragu zbog sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i iznuđivanje iskaza.Nadalje tužilaštvo je i kroz materijalne dokaze uspelo da dokaže da prva svedokova izjava nije istinita i to na osnovu telefonskog listinga između njega i Koprene.- Komparativnom analizom i kretanjem po baznim stanicama je utvrđeno da u vremenskom periodu od 5. do 8. jula 2014. godine Koprena i svedok uopšte nisu bili u isto vreme na prostoru istih baznih stanica, te da među njima nema ni registrovane komunikacije 6. i 7. jula 2014., što je potvrđeno i izveštajem o izvršenoj operativno-kriminalističkoj analizi UKP MUP RS - navodi se u naredbi.Takođe, analizom snimka sa nadzorne kamere sa benzinske pumpe "Nestro petrol" u ulici Manjačkih ustanika utvrđeno da je Koprena 7. jula 2014. sam bio na pumpi u periodu od 20.16 do 20.19 časova. To, kako se navodi, nesporno potvrđuje da iskaz koji je svedok dao u policiji nije istinit u delu u kojem je opisao da je bio u društvu sa Koprenom od 20 časova.Takođe, iskazi još troje ljudi potvrđuju da je Koprena u kritično vreme u "Krčmi kod Roze" sedio u društvu sa vlasnikom objekta, a kasnije im su se pridružila još dva lica, među kojima uopšte nije bilo svedoka. To takođe potvrđuje da njegov iskaz, koji je dao policiji, nije istinit jer se u njemu navodilo da je zajedno s Koprenom sedio u "Krčmi kod Roze".