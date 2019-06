O. MATAVULj | 11. jun 2019. 19:42 | Komentara: 0

Naredba o obustavi istrage protiv Boška i Bogdana Diljevića za ubistvo Bojana Koprene doneta je, jer nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili to krivično delo

OKRUŽNO javno tužilaštvo u Banjaluci obustavilo je istragu protiv braće Boška (59) i Bogdana Diljevića (54) iz Bukvaleka kod Banjaluke, koje je MUP RS doveo u vezu sa ubistvom Bojana Koprene (26)! To je "Novostima" potvrdio glavni tužilac OJT Banjaluka Želimir Lepir, navodeći da je naredba o obustavi istrage doneta pre dva dana, odnosno 10. juna 2019. godine.

- Naredba o obustavi istrage protiv Boška i Bogdana Diljevića za ubistvo Bojana Koprene doneta je, jer nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili to krivično delo - rekao je Lepir.

U tužilaštvu nisu želeli da obrazlože razloge za obustavu istrage, niti da pojasne zbog čega je odbijen izveštaj, koji je Uprava za organizovani i teški kriminal MUP RS 20. juna 2018. dostavila protiv Diljevića, zbog sumnje da su ubili Koprenu.

U tom izveštaju, u koje su "Novosti" imale uvid, MUP RS je sumnju protiv Diljevića zasnovao na iskazima tri svedoka (imena poznata redakciji), među kojima je i navodni očevidac zločina. On u iskazu govori da se 7. jula 2014. dogovorio sa Koprenom da naveče idu kod Diljevića "da ponovo kradu jagnjad, jer su prethodno uspešno ukrali deset komada". Koprena je "opel vektrom" došao po svedoka, usput su svratili do prodavnice, u kojoj je Koprena kupio dve kutije crvenog "marlbora". Kada su popili piće u "Krčmi kod Roze", krenuli su prema kući Diljevića. Po dolasku svedok je ostao kod auta, a Koprena je otišao prema stadu kada ga, kako navodi svedok, Diljevići hvataju. Došlo je i do svađe i naguravanja. U izveštaju se navodi da je Boško u Koprenu ispalio jedan hitac, a svedok je "jasno čuo pucanj".

Drugi svedok je ispričao da je u kritično vreme čuo svađu iz pravca kuće Diljevića, glas koji govori: "Ne bijeli ni jedne", a nakon toga i pucanj. Isti svedok pominje da je nakon tog događaja, kada je prvi put išao kod Diljevića, primetio da je Boško imao punu kutiju crvenog "marlbora". To mu je bio čudno, jer zna da Boško ne puši tu vrstu cigareta, a kada ga je upitao za to, dobio je nelogično objašnjenje.

Mesec i po dana kasnije pronađeni su posmrtni ostaci, odnosno kosti, za koje je veštačenjem potvrđeno da pripadaju Kopreni.

NESVAKIDAŠNjI POSTUPAK

MINISTAR unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač kaže da u slučaju ubistva Bojana Koprene postoji "nesvakidašnji odnos tužilaštva".

- Imamo osumnjičene, koje tužilaštvo nije želelo da sasluša, a sada su doneli odluku da obustavljaju istragu. Sada okreću situaciju i optužuju naše inspektore, koji su radili istragu za iznuđivanje iskaza. Traži se od MUP RS da postroji svoje inspektore i dovedu osumnjičenog za ubistvo, koji bi trebalo da prepozna inspektora koji ga je navodno ošamario. To je stvarno neverovatno - rekao je Lukač.