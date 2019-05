O. Matavulj | 31. maj 2019. 15:22 | Komentara: 0

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Aleksandra Radića (43) iz Čelinca zbog ispaljivanja "zolje" na zgradu "Euroherca", odnosno Koncerna "Agram" u Banjaluci u martu prošle godine.Nakon pravnih peripetija, promene tužilaštva i obustave istrage za terorizam Radića je Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci optužilo da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, što su, u odnosu na terorizam, daleko blaža krivična dela.U optužnici se navodi da je Radić 30. marta 2018. godine u 23.40 časova u ulici Bulevar Srpske vojske ispalio projektil iz "zolje" koji je pogodio kancelariju "Euroherca" na devet spratu zgrade, koji je probio prozor zgrade i završio u plafonu kancelarije. Usled eksplozije bojeve glave projektila izazvana je opasnost po život radnika obezbeđenja D. D. Ipak, srećom u eksploziji niko nije povređen, ali je prouzrokovana materijalna šteta u iznosu od 29.129 maraka.Nakon eksplozije policija je u ulici Frana Supila pronašla odbačeni lanser "zolje". Na njemu su nađena tri DNK traga koji su se podudarili sa optuženim Radićem.U istrazi se navodilo i da je Radić obučen za za rukovanje i upotrebu raznog oružja. I on sam je u izjavi istražiocima potvrdio da je tokom rata imao priliku da koristi "zolju", tvrdeći da je više od 20 godina nije koristio, kao ni bilo koje drugo oružje.Inače, Radić je aktivista i bivši član Srpske demokratske stranke u Čelincu.Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač je na konferenciji za medije, nakon Radićevog hapšenja, izjavio da je on bio poverenik SDS-a i čovek od poverenja ministra bezbednosti BiH Dragana Mektića i predsednika SDS Vukote Govedarice. U SDS su to demantovali, navodeći da Lukač iznosi notorne neistine. Vukota Govedarica je pojasnio da taj čovek nije bio poverenik stranke, ali da jeste bio član SDS od 2015. kada ga je učlanio Goran Tubak, kojeg je Govedarica isključio iz stranke nakon što je raspustio opštinski odbor u Čelincu.