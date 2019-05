Novosti online | 20. maj 2019. 12:21 |

Američka agencija za međunarodni razvoj (Ju-Es-Ejd) namerava da izdvoji 8 miliona dolara za razvoj „kritičkog mišljenja“ studenata u Bosni i Hercegovini, kao i za poboljšanje njihovog učinka u egzaktnim naukama, navodi se u dokumentu u koji je RT imao uvid.





Kako se navodi u opisu programa, projekat je predviđen za pet godina.





Stručnjaci smatraju da Vašington koristi promenu bosanskog obrazovnog sistema kako bi mlađu generaciju zemlje usmerio na američke vrednosti.





„ Cilj programa u okviru Ju-Es-Ejd TABLA je razvoj sposobnosti studenata za kritičko razmišljanje i povećanje uspeha u egzaktnim naukama. Zadatak je da se pomogne određenim regionima u uvođenju visokokvalitetnih programa za obuku nastavnika u postojeći obrazovni sistem“, navodi se u projektu Ju-Es-Ejda.





U dokumentu američke agencije ističe se da obrazovni sistem Bosne i Hercegovine nije zaštićen od političkog uticaja, zbog čega resursi navodno nisu usmereni na rešavanje „osnovnog zadatka“ – poboljšanja kvaliteta nastave.





Osim toga, autori programa naglašavaju da su mnoge škole podeljene po etničkom principu, dok udžbenici navodno samo produbljuju postojeće nesuglasice u društvu.





„ Zajedno sa zastarelim obrazovnim programima i pomagalima, ovo dovodi do situacije u kojoj učenici ne dobijaju zadatke koji omogućavaju razvoj kritičkog razmišljanja koje je neophodno za razmatranje različitih gledišta i procene ogromne količine dostupnih informacija“, navodi se u dokumentu.





Da bi se ovaj cilj postigao, aktivnost programa podeljena je na četiri glavne oblasti: priprema i obuka novih predavača, povećanje kvalifikacije postojećih kadrova, stvaranje povoljnog okruženja za obuku i podsticanje rasprave o reformama u obrazovanju.





U dokumentu se takođe dodaje da bi rezultati programa trebalo da budu opipljivi i nakon isteka njegovog roka. Prvobitno će se rad u okviru projekta sprovoditi na teritoriji Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona i Republike Srpske. Ali ako projekat bude uspešan, mogao bi se proširiti na celu teritoriju Bosne i Hercegovine.





PRIBLIŽAVANjE „EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA“





Autori projekta ističu i da će realizacija programa pomoći u postizanju cilja postavljenog u Strategiji saradnje u oblasti razvoja Bosne i Hercegovine: zemlja bi trebalo da bude stabilnija država „bliža evropskim integracijama“.





Podsećamo da je Bosna i Hercegovina još 2010. godine dobila akcioni plan za stupanje u NATO, a 2016. godine je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji.





Kako je u razgovoru za RT izjavio glavni istraživač Instituta SAD i Kanade Ruske akademije nauka Vladimir Vasiljev, finansiranje programa čiji je cilj promena obrazovnog sistema jedan je od oblika „meke moći“ koju Sjedinjene Američke Države koriste već dugi niz godina. Vašington usmerava mlađe generacije drugih zemalja na svoj sistem vrednosti.





„ Što se tiče obrazovanja, ovo je tradicionalni američki pristup, jer je to danas oblik upoznavanja sa američkom kulturom i američkim načinom razmišljanja. Sjedinjene Američke Države su uvek pridavale veliki značaj obrazovnim programima. To je vid uticaja na ono što Amerikanci ulažu u pojmove demokratije i kulture. U tom smislu, ljudi koji se obrazuju u ovom pravcu zaista postaju veoma orijentisani na američki sistem vrednosti, koji se može manifestovati u različitim aspektima“, naglasio je stručnjak.





Analitičari smatraju da je jedan od razloga zbog čega Vašington investira u programe usmerene na Bosnu i Hercegovinu činjenica da se rukovodstvo jednog dela države – Republike Srpske – protivi ulasku zemlje u NATO.





O tome je, konkretno, govorio bivši predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji sada obavlja funkciju predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine.





„ Kada se danas suočavam sa zahtevima za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jasno govorim da to ne mogu da prihvatim i da to neću prihvatiti. Neću prihvatiti, jer Srbija to ne prihvata. Nikada neću dozvoliti da se uspostavi granica na Drini“, istakao je Dodik.





Osim toga, Dodik je kritikovao sam Ju-Es-Ejd. Prema njegovim rečima, Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu se meša u unutrašnje poslove Balkana.





„ Ju-Es-Ejd obezbeđuje sredstva pod okriljem navodne borbe protiv kriminala i korupcije kako bi zaobišao sve institucije i direktno se mešao u unutrašnje poslove Republike Srpske“, izjavio je Milorad Dodik.





DUGOGODIŠNjI ZADATAK





U razgovoru za televiziju RT, direktorka Centra za proučavanje savremene balkanske krize Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka Jelena Guskova izjavila je da je Balkan zona američkih interesa. Vašington pokušava da spreči približavanje zemalja regiona Moskvi.





„ Još početkom devedesetih godina prošlog veka Sjedinjene Američke Države su izjavile da je Balkan zona njihovih nacionalnih interesa. Ali zadatak koji se odnosi na Balkan postavljen je još ranije, sedamdesetih godina. Kada su očekivali da će Josip Broz Tito umreti, Sjedinjene Američke Države pokušale su da spreče približavanje Balkana, pre svega srpskog pravoslavnog stanovništva, sa Sovjetskim Savezom, a zatim sa Rusijom. I oni ovaj zadatak obavljaju i sada“, naglasila je Guskova.





Tako je istražna služba američkog Kongresa već saopštavala o „negativnom uticaju“ Rusije na Bosnu i Hercegovinu, koja navodno podržava antizapadne političare, podstiče međuetničke sukobe i militarizuje Republiku Srpsku, koja je deo ove balkanske države. Analitičari su pozvali Kongres da razmisli o obimu pomoći koja je ovoj balkanskoj zemlji potrebna za očuvanje njenog teritorijalnog integriteta, energetske bezbednosti, integracije u NATO i EU i suprotstavljanje „mekoj moći“ Rusije.





Međutim, Jelena Guskova je podsetila i na već postojeće planove Sjedinjenih Američkih Država za premeštanje glavnih snaga NATO-a iz Srednje Evrope na Balkan.