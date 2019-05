S. MIŠLjENOVIĆ | 18. maj 2019. 11:02 | Komentara: 0

NAKON što je SBB prelomio i odlučio da bude deo bošnjačke koalicije, zajedno sa DF i SDA u vlasti na nivou BiH, očekivanja iz Republike Srpske su da bi Savet ministara BiH mogao biti formiran u skorije vreme, ali naravno bez ikakvih ucena o prihvatanju MAP i puta BiH u NATO!

Radovan Kovačević, portparol SNSD, kaže za "Novosti" da su bošnjačke političke elite od završetka oktobarskih izbora bile glavni kočničari formiranja vlasti.

- Očigledno se čekalo da bošnjačka politička elita, pre svega SDA, napravi koaliciju za Savet ministara BiH u bošnjačkom korpusu, jer SDA nije želela sama da ulazi u formiranje Saveta ministara - ističe Kovačević.

Kovačević kaže da je očigledno da zbog bošnjačkih unutrašnjih odnosa i svođenja političkih računa unutar Federacije BiH, čitav taj prostor bio sedam meseci od završetka izbora talac ovakve političke igre.

Potpredsdnik SNSD Nikola Špirić poručio je da treba pozdraviti odluku predsednika SBB Fahrudina Radončića da prihvati poziv SDA za učešće u formiranju vlasti na nivou BiH i Federacije BiH, ako je namera da se izađe iz slepe ulice i što pre bude formirana vlast.

Špirić kaže da nije ni trebalo gubiti šest meseci da bi se to desilo jer partije iz Srpske nisu ničim uslovljavale formiranje vlasti na nivou zajedničkih institucija.

- Bilo je bespotrebno optuživati RS ako se čekalo da dođe do formiranja saveza ili koalicije SBB, SDA i DF. Ali, u svakom slučaju, ako je to pomak u formiranju vlasti, mi to pozdravljamo - naglasio je Špirić.

Iz SNSD su poručili i da bošnjačka koalicija može da zaboravi bilo kakve ucene oko formiranja vlasti, a po pitanju MAP i NATO puta BiH, jer je jasan stav institucija Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

Inače, nakon što je SBB prihvatio učešće u vlasti, već je počelo i licitiranje sa imenima budućih ministara u Savetu ministara BiH. Tako bi Bisera Turković trebalo po najavama iz SDA da bude novi ministar spoljnih poslova BiH. Novi ministar bezbednosti trebalo bi da bude lider SBB Fahrudin Radončić, koji je obavljao tu funkciju u periodu 2012-2014. Hrvati bi i dalje zadržali finansije i tu bi ostao Vjekoslav Bevanda, ali i pravdu, gde bi ostao Bariša Čolak.

Popunjavanje srpske kvote od tri ministarska mesta u Savetu ministra tek će biti tema razgovora vladajuće koalicije. Za sada je poznato da će predsedavajući SM BiH biti iz SNSD, i to je Zoran Tegeltija.

O imenima srpskih ministara u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvu prometa i komunikacija i Ministarstvu za ljudska prava i izbeglice još nije odlučeno u vladajućoj koaliciji u Srpskoj.

NEZVANIČNO, fotelji ministra je blizu Staša Košarac, aktuelni šef Kluba poslanika SNSD u PBiH, i to mesta ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Očekuje se da druga dva mesta dobiju DNS i SP. DNS bi mogao dobiti mesto ministra prometa i komunikacija BiH, a SP da predloži ministra iz reda ostalih u resoru za ljudska prava i izbeglice.

KOALICIJA HOĆE U ALIJANSU

PREDSEDNICI SDA, DF i SBB, Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Fahrudin Radončić, potpisali su u petak u zgradi Predsedništva BiH zajedničku izjavu, kojom su utvrdili principe i prioritete delovanja patriotskog bloka u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Među tačkama izjave se traži i hitna aktivacija Akcionog plana za članstvo BiH u NATO i napredak BiH u procesu integrisanja u Alijansu.