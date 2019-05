R. S. | 17. maj 2019. 14:09 |

Poslaniku PDP-a u Narodnoj skupštini RS i predsedniku banjalučkog odbora ove stranke Drašku Stranivukoviću, danas je održano ročište u Osnovnom sudu Banjaluka zbog pet prekršaja počinjenih prošle godine.Na teret mu se stavljaju prekršajne prijave zbog organizovanja nekoliko protestnih okupljanja u Banjaluci i to u dva slučaja zbog protesta koje je organizovao kod zgrade Vlade RS sa majkama koje su tražile materinski dodatak, takođe u dva slučaja zbog protesta sa srednjoškolcima zbog uslova u banjalučkoj Tehničkoj školi, te zbog protesta u vezi sa radom banjalučke Toplane.Stanivuković smatra da su procesi protiv njega montirani, a istakao je da protiv sebe ima ukupno 37 prekršajnih prijava.- Danas me terete za pet prekršaja. Sve se odnose na moju borbu da se regulišu oblasti koje su od životnog značaja različitim kategorijama ljudi. Umesto da institucije to same regulišu i reaguju na zahteve, nažalost jedina reakcija je da ja budem tužen – kazao je danas Stanivuković.