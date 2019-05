S. M | 17. maj 2019. 13:02 |

U ZAKONU piše da Treći pešadijski puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Šta bi bila tradicija, nego sve o čemu smo govorili. Komšić ima pravo na tužbu, a njemu ću prvo reći sve što imam, pa tek onda novinarima. Trebalo bi možda da dodam još nešto, da ojačam tu njegovu tužbu.

Tako je predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik reagovao na krivičnu prijavu koju je protiv njega podneo hrvatski član Predsedništva Željko Komšić. Povod je bila Dodikova izjava - da sledeće godine deo pripadnika Trećeg pešadijskog RS puka Oružanih snaga BiH treba da bude obučen u uniforme Vojske Republike Srpske. On je objasnio da je 12. maj Dan Vojske RS, dan sećanja i prisećanja na žrtve i važne bitke.

Pročitajte još - Britanci smenjuju Dodika

Na pitanje da li je za tu svoju ideju tražio saglasnost Ministarstva odbrane, Dodik je odgovorio:

- Meni su objasnili pravila da Puk ima pravo na pukovsku uniformu. Šta je tu problem? Što će meni saglasnost Ministarstva odbrane?! Ja sam njima nadređen, nisu oni meni. Ja sam vrhovni komandant, nisu oni. Treći pešadijski puk, kao i ostali, ima pravo na pukovske uniforme. Ne zanima me šta oni u Sarajevu rade. Ukoliko budu digli galamu, naći ćemo načina, postrojićemo se, obući ćemo jedan deo ljudi i obeležiti na stadionu Borca. Hoćete nam i to zabraniti?! Nećete, naravno.

Dodik je rekao i da je političko Sarajevo smišljeno, odmah nakon izbora, pokrenulo priču o Akcionom planu za članstvo u NATO (MAP), da bi se onemogućilo formiranje vlasti.

BONSKA OVLAŠĆENjA - MAČKU O REP

DODIK je poručio da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko "može da okači mačku o rep svoja bonska ovlaštenja":

- Provociram ga da to uradi, da vidim koliko je jak. To može uraditi samo na bazi konsenzusa Saveta za sprovođenje mira. Neće visoki predstavnik nikoga da smeni, prošlo je to vreme, a sad je vreme da on ode.