Lepa, ambiciozna i svestrana dvadesettrodišnja Nikolina Pejanović iz Modriče dokaz je da se sve može, kad se hoće. Završila je Ekonomski fakultet, ali ono što je čini posebnom je to što je položila 12 kategorija i potkategorija za vozača - od motora, do kamiona. I zato, Nikolinu često možete sresti na ulicama Modriče, ne samo za volanom automobila, već i minibusa i kamiona.

- Mnogo mi je lepše u kamionu nego u automobilu, valjda zbog pregleda u vožnji. Ljubav prema kamionu se jednostavno pojavila od malena. Dosta ljudi to ne razume, ali ja imam baš ljubav prema kamionu i volim da vozim - ističe Nikolina Pejanović.

Ona u porodičnoj firmi kad god zatreba sedne za volan viljuškara i utovara građevinski materijal u kaminon. Kaže da je to još uvek neobično iako smo debelo zakoračili u 21 veku.





- Naravno da je bilo scena i dobacivanja, jer devojka se ne može videti u svakom trenutku u kamionu. To je vrlo retka pojava jer nesvakidašnje je da devojka vozi kamion. i dosta mladića ne sme mi prići, nemaju hrabrosti - priča Nikolina i dodaje:

- Mladići kao da me se plaše. Dosta njih nema hrabrosti uopšte da mi priđe, a ja nisam uopšte opasna - kroz smeh poručuje Nikolina Pejanović.



Ljubav prema vožnji Nikolina je spojila sa korisnim, pa svakodnevno pomaže porodičnoj firmi. Nakon što završi posao u opštini Modriča, seda za volan kamiona i razvozi građevnski materijal. Kada se pojavio problem sa svakodnevnim prevozom dece sa poteškoćama u razvoju od kuće do Dnevnog centra i nazad, Nikolina se sama ponudila da prevozi mališane minibusom. Mnogi su bili u neverici misleći da se šali. Međutim kad je sela za volan minibusa svi su bili oduševljeni, a posebno deca koja su se vezala za nju.

- Sa tom decom sam postala pravi drugar.Oni se lako vežu za ljude, prihvatili su me i to je to. Kada su u pitanju kvarovi, nisam neki majstor, ali gumu znam promeniti, isto tako i ulje, brisače, za ostalo zovem pomoć - nastavlja priču Nikolina.



Veliki broj žena i devojaka bavi se poslovima ulepšavanja, ili onim koji se smatraju tipično ženskim, međutim malo je onih koje znaju da voze autobus, kamion, viljuškar, ili gotvo sve što se kreće na četiri točka ...



Nikolina želi da otvori turističku agenciju, da krstari svetom vozeći autobus i turiste.





- Moj san je da imam svoju turističku agenciju i autobuse pa da obilazim svet. Znam da žene smatraju da nisu baš sigurne kao muškarci u vožnji. Sigurna sam da smo mi sigurnije i opreznije od muškrca u vožnji - tvrdi Nikolina.



Nikolini je još ostalo da položi za vozača velikog autobusa, a i to će, kaže, kada ispuni Zakonske uslove, odnosno kad bude napunila 24 godine.

Nikolina ima veliku podršku svoje porodice, oca Miloša, majke Ljiljane, bake Mirjane a posebno brata Stefana jer on rukovodi firmom pa je na neki način i šef Nikolini. Prvu kategoriju vozača putničkog autombila Nikolina je dobila krajem 2013. godine a poslednju kategoriju sredinom prošile godine kad je položila za vozača malog autobusa.





