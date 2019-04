Tanjug | 26. april 2019. 08:31 | Komentara: 0

Predsedavajući i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik doputovao je u Vatikan, gde će se danas sastati s papom Franjom, prenela je banjalučka ATV.





Navodi se da je Dodik sinoć prokomentarisao izjavu bošnjačkog člana Predsedništva BiH Šefika Džaferovića, koji je rekao da Dodik posetu Vatikanu ne realizuje u ime Predsedništva, kako to u javnosti želi da se predstavi.





"Kada sam sleteo na aerodrom u Rim dočekao me je zvanični protokol Vatikana, tako da ne znam šta bi još trebalo da objasnim. Mislim da je to uobičajeno u okviru procedura koje važe u Predsedništvu, da član Predsedništva kojeg pozove neko iz druge države može da to učini i ode u zvaničnu posetu, i ja samo koristim to", kazao je Dodik.





On je podsetio da je isto "pre samo mesec dana uradio i (hrvatski član Predsedništva BiH) Željko Komšić kada je odlazio u Severnu Makedoniju".





"Nema tu šta da se objašnjava, moj sastanak s papom će sve objasniti, a za male duše i one koji žele u tome da nešto sitničare, uvek ima prostora za to", rekao je Dodik.





On je naveo da je ovo zvanična poseta i da će tokom razgovora biti reči o svim važnim pitanjima u odnosima Vatikana i BiH, ali i o odnosima verskih zajednica u BiH.





"Iskoristiću priliku da upoznam papu sa mojim stavovima s tim u vezi sa razvojem nekih događaja iz prošlosti i da pokušamo doći do nekog zajedničkog stava o tome da je potrebno graditi mir, da bez obzira na izazove koji nisu nimalo jednostavni i da svet vapi za mirom", kazao je Dodik.