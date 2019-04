O. MATAVULj | 25. april 2019. 09:02 | Komentara: 0

ATENTAT na banjalučkog biznismena Slavišu Krunića (48) i njegove telohranitelje, u ponedeljak uveče, bio je veoma detaljno isplaniran, a inspektori su došli do informacija da su ubice pratile njegovo kretanje, te da su danima pre zločina viđeni u Glamočanima! Izvor blizak istrazi otkriva da je u noći ubistva Krunić sa pratiocima bio u restoranu "Moreti" u Glamočanima. Tamo ga je, navodno, neko nadgledao i ubicama dojavio kada je krenuo kući.

- Dok je bio u restoranu, Krunić je svojoj deci naručio palačinke koje im je na kućnu adresu dostavilo osoblje restorana. Dostavljač, koji je vozio hranu, pre ubistva je prošao putem na kome su ubice čekale. Jasno je da su znali da to nije bilo vozilo koje je trebalo da napadnu, jer im je to neko dojavio - pojašnjava naš izvor.



Kako kaže, Krunić je džipom "tojota", koje ima rotaciju i obeležja "Sektor sekjuritija", iz restorana krenuo kući. Po pravilima obezbeđenja sedeo je pozadi. Za volanom je bio ranjeni Goran Ilić, a na mestu suvozača ubijeni Žarko Pavlović. Ubice su i to znale. Čekale su u zasedi, na makadamskom putu u blizini Krunićeve vikendice i to na krivini gde se mora usporiti. Upravo su tu i otvorili vatru. Pucali su iz automatskih pušaka i to iz dva pravca. Jedan ubica je kroz šoferšajbnu pucao prema vozaču, a drugi je sa strane pucao u zadnja vrata iza kojih je sedeo Krunić.

- Obezbeđenje je uzvratilo paljbu i jednog napadača Željka Kovačevića pogodilo u trup i usmrtilo. Ilić, iako ranjen u obe noge i ruku, pokrenuo je vozilo i krenuo prema vikendici. Ubice su pucale za njim. Čovek je heroj, jer ih je izvukao iz te situacije i dovezao do kuće i pozvao pomoć. Tu su Krunića prebacili u drugo vozilo da bi ga odvezli u bolnicu, ali mu pomoći nije bilo - priča izvor blizak istrazi.

Slaviša Krunić

On kaže da su Krunića gotovo svi hici pogodili u glavu.

- Obdukcijom uopšte nije bilo moguće utvrditi s koliko je hitaca pogođen. Radilo se o rafalu koji je praktično išao u jednom smeru. Osim toga, po jedan projektil ga je pogodio u ruku i telo - kaže sagovornik "Novosti".

Zbog ubistva Krunića i Pavlovića, te ranjavanja Ilića, MUP RS u sredu je Tužilaštvu RS dostavio izveštaj protiv uhapšenog Emilija Balda, ubijenog Željka Kovačevića i Benedija Đukanovića, koji je u bekstvu. Goran Milanović je pušten na slobodu, a utvrđeno je da on nije bio direktan izvršilac zločina.

- Prijavljeni su po prethodnom planiranju i dogovoru, upotrebom vatrenog oružja počinili krivično delo teško ubistvo i nanošenje teških telesnih povreda. Do sada je privedeno i saslušano više desetina osoba, izvršeni su pretresi kod osumnjičenih i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji će poslužiti kao dokazi u daljem postupku - saopštio je MUP RS.

Žarko Pavlović

Nezvanično saznajemo da je među ključnim dokazima, koji su pomogli u otkrivanju osumnjičenih, bio i mobilni telefon koji je pronađen u džepu ubijenog Kovačevića. Emilio Baldo, koji je uhapšen u šumi, u sredu je saslušan u tužilaštvu nakon čega mu je predložen jednomesečni pritvor. Motiv zločina i dalje nije poznat, a sve upućuje da se radilo o naručenom i plaćenom zločinu. Kako saznajemo sa uhapšenim Krunić nije imao nikakve poslovne ili druge odnose.





SARADNjA

MINISTAR unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač potvrdio je da je policija zaustavila Benedija Đukanovića, kada se nije znalo da je umešan u zločin, te evidentirala njegove podatke i vozilo kojim je otišao.

- Znamo da je napustio Banjaluku i preduzimamo sve da dođemo do njega. Tu sarađujemo i s drugim policijskim agencijama, pa i sa policijom Srbije i nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da ga uhapsimo - rekao je Lukač.

KOMEMORACIJA I SAHRANA

SLAVIŠA Krunić u četvrtak će biti sahranjen u 13 časova na groblju u Glamočanima. Komemoracija će biti održana u 9 časova u kongresnoj sali kompanije "Sektor sekjuriti". Krunić je bio vlasnik i predsednik Uprava kompanija "Sektor sekjuriti", "Žitopeka", "Žitoprodukt" i "Sektor ADS" koje zapošljavaju 1.800 ljudi.



ĐUKANOVIĆ ZAUSTAVLjEN, PA PUŠTEN

MUP RS raspisao je poternicu za odbeglim Benedijem Đukanovićem i pozivaju građane, koji imaju informacije o njegovom kretanju, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122. Kako smo nezvanično saznali, policija je tri sata nakon zločina prilikom saobraćajne kontrole Đukanovića zaustavila nadomak Dervente. Pustili su ga jer tada još nije bilo informacija o njegovoj eventualnoj umešanosti u ubistvo Krunića i Pavlovića.