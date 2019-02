O. MATAVULj | 06. februar 2019. 07:28 | Komentara: 0

OSNOVNI sud u Mrkonjić Gradu potvrdio je optužnicu protiv Dragane Balać (39) iz Šipova i Radosave Savić (39) iz Banjaluke, kojom se terete da su s građanima lošeg imovnog stanja zaključivale ugovore o kreditu varajući ih da je reč o humanitarnoj pomoći!

Prevarile su ukupno 84 građana Šipova i Mrkonjić Grada, na čije ime su podigle kredite u iznosu od 840.000 KM, a da oni toga nisu bili ni svesni, jer su verovali da dobijaju pomoć za socijalno ugrožene. Od tog iznosa optužene su za sebe prisvojile 655.000 maraka.

Obe su radile u mikrokreditnoj firmi "Prizma", gde je Balaćeva bila službenik, a Savićeva direktorka banjalučke filijale. Dela su počinjena od novembra 2012. do maja 2013. godine.

- Savićeva je naložila Balaćevoj da sa građanima slabijeg imovnog stanja zaključi ugovore o kreditu na iznose do 10.000 KM. Uz to su im isplaćivale iznose do 1.000 KM lažno im prikazujući da se radi o humanitarnoj pomoći, koje "Prizma" daje socijalno ugroženom stanovništvu - navodi se u optužnici.

To je, kako je pojašnjeno, rađeno s ciljem da oštećene navedu da potpišu dokumentaciju, kao navodnu potvrdu o prijemu humanitarne pomoći.

- Kada su klijenti na to pristali i predali podatke, Balaćeva je sama sačinila i popunila 84 lažna zahteva za kredit na iznose od 1.000 KM, 9.000 KM i 10.000 KM, lažne menične izjave i menice. Na osnovu toga su sačinjeni lažni ugovori o kreditu - navodi se u optužnici.

Znajući da se radi o lažnim ugovorima Savićeva ih je potpisivala umesto regionalnog direktora N. D. Potom je ugovore predavala Balaćevoj, koja je klijente ubedila da potpišu isplate novca.

- Klijenti su potpisima potvrdili da su od Balaćeve primili od 500 do 700 KM na ime pomoći. Tako potpisane lažne ugovore Savićeva je dostavila sedištu firme, prikazujući da je filijala Banjaluka s tim klijentima zaključila ugovore o kreditu na otplatu od 12 do 60 meseci - navodi se u optužnici.

OZNAČENI KAO DUŽNICI

SVI prevareni klijenti, njih 84, zbog dugovanja po lažnim kreditima su evidentirani kod Centralne banke BiH, u Centralnom registru kredita fizičkih lica u BiH, kao dužnici "E" kategorije. Time su praktično postali kreditno nesposobni i onemogućeni da se bilo kojoj banci obrate za kredit.