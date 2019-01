Tanjug | 31. januar 2019. 14:49 > 15:03 |

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da inicijativa za promenu imena RS nije u skladu sa Ustavom, kao i da se ne sme dozvoliti rasprava o tome.



"To je nemoguće. Nije u skladu sa Ustavom. Da je RS nešto učinila i rekla nešto slične težine, verovatno bi se u serijama održavali međunarodni sastanci da se osudi Milorad Dodik i RS za antidejtonsko ponašanje", rekao je Dodik na zajedinčkoj konferenciji sa predednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



On je naveo da u članu 1. Ustava piše da je BiH sastavljena od Federacije BiH i RS.



"Piše punim nazivom. Je l'' nekom pravniku treba da objašnjavate šta je to?", rekao je Dodik.



Dodik je kazao i da se ne sme prihvati ni rasprava o tome, jer ne veruju Ustavnom sudu.



"Ima ukupno devet sudija. Odlučuje se većinom, dva Bošnjaka i tri stranca. Uvek su donosili nelogične i neustavne odluke i zato ne smemo dozvoliti da dođe do bilo kakvog upućivanja rasprave po tom pitanju", istakao je Dodik.





DODIK: NEMA SPREMNOSTI ZA ULAZAK U NATO



U Republici Srpskoj ne postoji spremnost i podrška da se ide putem NATO-a, rekao je predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i podsetio da je Narodna skupština RS usvojila rezoluciju o vojnoj neutalnosti.



Na pitanje da li će RS odloleti pristicima da BiH postane članica NATO-a, Dodik je na zajedničkoj konferenciji za predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da oni žive u stanju pritiska i da su oni uvek prisutni, ali da RS dobro reaguje na njih.



“Zašto nije dobro da se krećemo putem NATO-? To je zato što je NATO između ostalog, kao i politička organizacija, razgradila dodatno RS. NATO je sve ove godine uporno radio na tome da ojača funkciju visokog predstavnika u BIH, koji je razgrađivao dejtonski snagu u RS. Mi nemamo poverenje”, rekao je Dodik.