Tanjug | 24. januar 2019. 13:44 > 15:12 |

SDA je juče saopštila da će putem svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja naziva Republika Srpska.





VULIN: NAPAD NA BIĆE REPUBLIKE SRPSKE, ODGOVORITI JEDINSTVOM



Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je inicijativa SDA za promenu naziva Republika Srpska provokacija i napad na samo biće RS, na koji se, poručuje, mora odgovoriti jedinstvom.



"Naravno da je to pravno apsolutno nemoguće, pošto je Ustavom BiH jasno određeno ime entiteta koji se zove Republika Srpska. Ne možete vi odlukom Ustavnog suda menjati sam Ustav“, rekao je Vulin novinarima u Beogradu upitan da prokomentariše incijativu SDA za promenu imena RS.



On je rekao da je veoma zabrinut zbog te inicijative, ali ne zato što ona može da ukine RS, jer ne može, već zato što govori o veoma lošim namerama prema RS i prema Srbima koji žive u BiH.



Prema njegovim rečima, ta inicijativa će blokirati politički život u Bosni i Hercegovini i produbiti podele.



„Ova inicijativa će izazvati reakcije kod Srba u BiH, i ja se zaista nadam da će Srbi u BiH pokazati smirenost, ali i više od svega, pokazati jedinistvo. Na ovakvu provokaciju, na ovakav napad na samo biće Repulike Srpske mora se odgovoriti jedinstvom“, poručio je Vulin.



On je podsetio da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da je za nas bilo kakva promena tog sporazuma apsolutno neprihvatljiva.



„Samo dva entiteta i tri naroda mogu da se dogovore ako nešto hoće da promene, nikakvi sudovi, a posebno nikakva sila. Veoma sam zabrinut za razvoj političke situacije u BiH. Znam da će Repblika Srpska opstati i samo Srbe molim da budu mirni i da budu jednistveni“, poručio je Vulin.



Ambasada Ruske Federacije u BiH predložila je partnerima iz Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira (PIK) da u petak bude održana vanredna sednica zbog namere SDA da dovede u pitanje dejtonsko ime Republike Srpske.Iz Ambasade Ruske Federacije izrazili su zabrinutost zbog namere SDA da dovede u pitanje dejtonsko ime jednog od entiteta BiH i upozorili da ovakve inicijative ugrožavaju proces nacionalnog pomirenja sa teško predviđenim posledicama."Smatramo takve izjave opasnim pokušajem revizije mirovnog sporazuma, što podriva stabilnost u zemlji, te komplikuje formiranje institucija na svim nivoima", rečeno je Srni u ruskoj ambasadi, nakon jučerašnje najave SDA da će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja naziva Republika Srpska.