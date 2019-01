Srđan Mišljenović | 13. januar 2019. 11:02 |

PROSLAVLjENI srpski košarkaš Dejan Bodiroga za Dan Republike Srpske, 9. januara, u Banjaluci je dobio odlikovanje, Orden časti sa zlatnim zracima. U intervjuu za “Novosti”, Bodiroga, koji je visoko priznanje dobio iz ruku predsednice Srpske Željke Cvijanović, kaže da mu je uručivanjem Ordena učinjena velika čast i ukazano priznanje, ali istovremeno pred njega stavljena i ogromna obaveza da nastavi da radi na promociji svih vrednosti koje objedinjuju sport i humanitarni rad kojim se bavi.

* Šta za vas lično znači odlikovanje koje ste dobili povodom Dana RS?

- Stvarno, ovo je velika čast i priznanje za mene. Moji koreni su iz Hercegovine, iz Trebinja, tako da sve ovo ima za mene posebno značenje.

* Bili ste gost na proslavi 27. rođendana Republike Srpske u Banjaluci, kakvi su vaši utisci?

- Proslava je bila sjajna. Organizovana je iz više delova. Od dodele odlikovanja, pa do svečanog defilea i svečane akademije. Obeležavanje rođendana znači mnogo za Republiku Srpsku. Raduje me da je Srpska danas jedna slobodna, sigurna i otvorena republika za sve njene građane.

PROČITAJTE I: Bodiroga odgovara na prozivke iz Srbije: Čovek je perfidan, pokvaren, lažljiv, bolesno ambiciozan i beskrupulozan

* Gde god se nalazite, sa ponosom kažete da su vaši koreni iz Trebinja. Stižete li da obiđete svoj grad i koliko ste često tamo?

- Uvek imam vremena za Trebinje. Praktično sam svako leto tamo. Drago mi je da tamo provodim vreme.

ČAST Da li vas je iznenadila vest da ćete biti odlikovani za Dan Republike Srpske? - U neku ruku i jeste, mada nisam iskreno razmišljao o tome. Ali kada su mi javili da ću dobiti odlikovanje, bio sam, pre svega, počastvovan.

* U Trebinju ste organizovali i košarkaški kamp?

- Košarkaški kamp koji smo 11 godina organizovali u Trebinju upravo je bio doprinos činjenici da je Srpska dobro i lepo odredište za sve. Više od 3.000 dece iz 20 zemalja sveta je kroz različite sportske i vansportske aktivnosti imalo priliku da se uveri u gostoprimstvo, ljubav i otvorenost našeg naroda. Bio je to jedan uspešan projekat, jer sport briše sve granice i stvara prijateljstva za ceo život.

* Koliko je važno da se uspešni ljudi koji vode poreklo iz RS vrate jednog dana u Srpsku i provode vreme sa svojim narodom?

- To je mnogo važno i znači našem narodu. Svi naši ljudi koji vode poreklo iz Republike Srpske imaju u glavi to da nakon završenih sportskih, ili nekih drugih karijera, jednog dana više vremena provode tamo gde su im koreni. Republika Srpska je deo svih nas koji smo otišli širom sveta, i uvek će biti u našim srcima, gde god mi bili. Samim tim što je Republika Srpska danas jedno mesto koje je otvoreno za svakoga i koje napreduje iz godine u godinu, i nama znači još više. Raduje me što Republika Srpska danas deli vrednosti sa ljudima širom Evrope.

* Podrška iz RS je uvek stizala za vas lično, ali i za reprezentaciju za koju ste igrali. Koliko je to bitno jednom sportisti?

- Podrška iz Republike Srpske je uvek mnogo značila. Znali smo da imamo vetar u leđa od našeg naroda širom sveta, gde god se nalazi, a posebno nas je radovala podrška naroda iz svih delova Republike Srpske. Drago mi je da smo svu tu ljubav i energiju koju smo dobijali od naših navijača i sunarodnika vratili pobedama i osvajanjem mnogih medalja. Nadam se da smo opravdali veliku ljubav i podršku mnogobrojnim trofejima i da smo ih, bar nakratko, usrećili.

Foto N. Paraušić





* Da li orden koji ste dobili u Banjaluci može da stane rame uz rame sa medaljama koje ste osvojili?

- Orden je specifičan na svoj način, kao i medalje koje sam osvajao. Naravno da će imati posebno mesto u mom srcu. Ovo je za mene značajno priznanje i obaveza da i ubuduće promovišem vrednosti koje objedinjuje sport.

PROČITAJTE I: Bodiroga u Rusiji populariše košarku

* Pratite li politiku i politička dešavanja?

- Gledam da budem izvan politike! Iako je politika deo našeg života i ne može da nas mimoiđe, moja interesovanja definitivno nisu vezana za ovu oblast.

* Mogu li vrhunski sportisti da utiču na političare? Oni se često slikaju sa sportistima, pogotovo sa uspešnima?

- Jednostavno, političarima i sportistima uvek se negde ukrste putevi, ali da budem iskren, sa političarima budem samo onoliko koliko mi to nameću obaveze i situacije.

Visoko priznanje Bodirogi uručila predsednica RS Željka Cvijanović/Foto Srna





* Dugogodišnji ste prijatelj sa Miloradom Dodikom. Razgovarate li o košarci, s obzirom na to da je poznata njegova ljubav prema tom sportu?

- Naravno da razgovaramo. Veliki smo prijatelji. Uvek kada se sretnemo popričamo, naravno, između ostalog, i o košarci. Predsednik Dodik je veliki navijač i poznavalac košarke. Prati košarku i imamo mnogo zajedničkih tema. On je uradio velike stvari, zajedno sa svojim timom, za Republiku Srpsku.

* Imate li novih planova za Trebinje, možda ulaganja u sport?

- Zadovoljan sam time kako sada stvari stoje, a za ostalo ćemo videti.







NISKA TROFEJA

* DEJAN Bodiroga rođen je 2. marta 1973. u Zrenjaninu. Mnogi ljubitelji košarke ga smatraju najboljim igračem iz Evrope koji nikada nije zaigrao u NBA ligi.

* SA reprezentacijom SR Jugoslavije osvojio je srebro na Olimpijskim igrama 1996, dva Svetska prvenstva (1998. i 2002) i tri Evropska prvenstva (1995, 1997. i 2001).

* DVA puta je bio dobitnik Zlatne značke lista “Sport”, priznanja za najboljeg sportistu u SRJ.

* ZBOG liderstva, košarkaške inteligencije i sposobnosti, važio je za igrača koji može da igra na svim pozicijama.

* NA klupskom nivou trofeje je osvajao sa Stefanelom, Olimpijom iz Milana, Real Madridom, Panatinaikosom i Barselonom.

* KARIJERU je završio igrajući za Lotomatiku iz Milana.