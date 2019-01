O. M. | 07. januar 2019. 13:59 > 20:20 | Komentara: 0

DAVOR Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, o kome se ništa nije znalo osam dana oglasio se na fejsbuk-stranici “Pravda za Davida” gde je poručio da nije pobegao, već da se sklonio, te da “nikada neće odustati od borbe za pravdu i istinu”.

Dragičević se u javnosti nije pojavio od 30. decembra i poslednjeg velikog protesta grupe “Pravda za Davida”, kada je policija za njim raspisala potragu zbog sumnje da je počinio više prekršaja, te krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

- Još sam zdrav, pri zdravom razumu, nisu uspeli da me likvidiraju. Mogu me fizički ubiti, ali ono što mi nikad neće uzeti to je istina i pravda za Davida. Celi fokus su hteli da skrenu sa istrage ko je ubio Davida, a to je osnovno što nam u ovom trenutku treba. Ko je ubio Davida Dragičevića, recite da znamo. Zato je jedini zahtev da se predmet prebaci na Tužilaštvo BiH - rekao je Dragičević.

On kaže da nikome ne zamera što je napustio grupu, te im se zahvalio što su uopšte bili deo njegove borbe.

- Svi bi trebalo da se vrate na pitanje: “Ko je ubio Davida?” Ja idem do kraja. Nikada neću odustati. Ubili su mi dete. Meni treba pravda za Davida. Ja vas nisam napustio, nikada i neću. Nisam ovde da nekog rušim, ni ja ni grupa “Pravda za Davida” - istakao je Davor, navodeći da će vrh RS i MUP RS biti krivi ukoliko mu se nešto dogodi.























ADVOKAT: NEMAM DIREKTAN KONTAKT SA DRAGIČEVIĆEM, OČIGLEDNO DA SE PLAŠI



Advokat Davora Dragičevića izjavio je danas da ne zna gde se njegov klijent nalazi, da nema nikakav kontakt sa njim, ali da je očito da ima veliki strah od povratka u Banjaluku.



"Nadao sam se da je s njim sve u redu. Video sam video-snimak kojim se Davor oglasio. Živ je i zdrav, ali nemamo direktan kontakt", rekao je Feraget, prenosi Fena.



Prema njegovim rečima Dragičević nije begunac, već žrtva sistema i dodao da slučaj treba da preuzmeTužilaštvo BiH, jer su za to ispunjeni uslovi.



"Sasvim je jasno da tužioci (u RS) koji do sada nisu sprovodili adekvatnu istragu zbog učinjenih velikih propusta u istrazi, nisu u stanju sami sebe da istražuju", rekao je advokat.