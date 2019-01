Tanjug | 06. januar 2019. 18:38 | Komentara: 0

Srpski patrijarh Irinej čestitao je predsedavajućem Predsedništva BiH Miloradu Dodiku na, kako je rekao, hrabrosti da kaže da je Republika Srpska, zajedno sa Srbijom, neodvojivi deo srpskog naroda."Pozdravljam gospodina predsednika i čestitam mu na hrabrosti da kaže ono što svi mi želimo - da je Republika Srpska sa Srbijom neodvojivi deo srpskog naroda i da smo svi pozvani i dužni da to jedinstvo podržimo i održimo", rekao je patrijarh nakon prijema koji je u Patrijaršiji upriličio za Dodika i predsednicu RS Željku Cvijanović.Patrijarh Irinej je dodao da je da su "narod iz Srbije i iz Republike Srpske jedan narod", kao i da je "to bila jedna republika i tako ostaje".On je u izjavi za banjalučke medije ocenio da je sastanak "protekao u punom prijateljstvu", prenosi RTRS.Božićnim pozdravom "Mir Božji, Hristos se rodi!" patrijarh je pozdravio narod Srbije i RS, kao i Srbe u rasejanju, i poželeo im srećne i blagoslovene božićne praznike.S druge strane, Dodik je patrijarhu Irineju rekao da ga očekuje u Banjaluci na proslavi Dana Republike Srpske 9. januara.Dodik je ocenio da je Srpska pravoslavna crkva jedan od najvažnijih elemenata srpskog nacionalnog identiteta i poručio da veoma ceni njenu ulogu.On je zahvalio patrijarhu što je izdvojio vreme za sastanak kako bi se, kako je rekao, u ovim prazničnim danima potvrdilo jedinstvo srpskog naroda."Još više ćemo raditi zajedno, jer je to jedini mogući put. Radiće zajedno i Republika Srpska i Srbija, Srbi i njihove organizacije bilo gde u svetu i, naravno, SPC kao sastavni deo narodnog i nacionalnog tkiva", rekao je Dodik.On je takođe čestitao Badnji dan i Božić srpskom narodu i u Srbiji i u Republici Srpskoj, u regionu i dijaspori, a Željka Cvijanović zahvalila je patrijarhu na prijemu, ali i na tome što će doći u Banjaluku "da obeleži Dan Republike sa svojim narodom".Cvijanović je rekla da je praznično vreme Božića dobro da se pošalju poruke o jedinstvu srpskog naroda, slozi i odnosima koji se moraju stalno unapređivati i graditi.