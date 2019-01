O. MATAVULj | 02. januar 2019. 10:34 > 17:10 | Komentara: 0

U vreme zločina klub je bio prepun gostiju, pa je tokom dana ispitan i veliki broj svedoka. Više lica je privedeno radi provere alibija, ali niko još nema status osumnjičenog. Po dojavi ubistva policija je blokirala sve prilaze klubu sve dok juče posle podne nije okončan uviđaj.





foto Avaz



Miloš Ostojić (30) iz Istočnog Sarajeva, sin vlasnika pekare i picerije ”Zlatno zrno”, ubijen je u sačekuši ispred kluba ”Sparta” u Lukavici.Zločin se dogodio u utorak oko 23 časa u Karađorđevoj ulici. Kako saznajemo u policiji Ostojić se, u društvu prijatelja, džipom dovezao do kluba ”Sparta”, čiji je vlasnik. Ubica ga je čekao u zasedi i kada je Ostojić izašao iz vozila prema njemu je iz neposredne blizine ispalio više pojedinačnih hitaca iz automatske puške. Sa teškim povredama ranjeni mladić prevezen je u bolnicu ”Srbija”, gde je ubrzo podlegao. Nezvanično saznajemo da je pogođen s tri metka.Posle zločina ubica je pobegao automobilom ”golf” koji je pronađen zapaljen u naselju Ivanići, a u njemu je otkrivena i puška iz koje je najverovatnije pucano. Istragom je utvrđeno da je reč o ukradenom auotomobilu, te da je ubica imao pomogača, odnosno vozača koji ga je čekao u vozilu.Mirna Miljanović, portparol MUP RS, kaže da je istragu u ovom slučaju preuzela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP RS i Republičko javno tužilaštvo, te da se na slučaju intezivno radi.- Preduzimaju se operativne i istražne mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti i utvrđivanju identiteta lica koje je izvršilo teško ubistvo M. O. - rekla je Miljanović.Izvor blizak istrazi kaže da je specifično to što je na Ostojića pucano ispred kluba, u kojem se u tom trenutku nalazio veliki broj ljudi na reprizi Nove godine.- Ubistvo je izvršeno na veoma profesionalan način i to ispred prepunog kluba. Ostojić se slobodno kretao, tako da je ubica mogao bilo gde da ga sačeka, ali je očigledno to namerno uradio ispred kluba. Pucajući pred tolikim ljudima očigledno je želeo da pošalje nekakvu poruku - kaže izvor blizak istrazi.Motiv ubistva za sada nije poznat i na tome se intezivno radi. Inače, Ostojićeva porodica je veoma imućna. Vlasnici su više firmi, poznate pekare ”Zlatno zrno”, te istoimene picerije i palačinkarnice, kao i kluba ”Sparta”, koje imaju više od 100 zaposlenih. Miloš u gradu važi za vrednog i dobrog momka. Nije bio problematičan, nema kriminalnu prošlost, niti je ikada bio u sukobu sa zakonom. Žitelji Lukavice o njemu imaju samo reči hvale.U MUP RS saznajemo da je Milošev otac Dragan Ostojić ranije bio izložen pretnjama od strane ljudi iz kriminalnog miljea. Zbog toga je podignuta optužnica protiv 42-godišnjeg muškarca, sa podebljim krimilanim dosijeom. Nakon Miloševog ubistva isti čovek je ponovo priveden da bi se proverio njegov alibi.