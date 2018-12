S. MIŠLjENOVIĆ | 23. decembar 2018. 18:00 > 23:04 | Komentara: 0

U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci održano je, po deveti put, donatorsko veče u okviru humanitarne akcije “S ljubavlju hrabrim srcima” pod visokim pokroviteljstvom predsednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Prikupljena sredsta biće iskorišćena za nabavku robotike za oporavak dece sa poremećajima kretanja.

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik ukazao je, obraćajući se prisutnima, na značaj održavanja humanitarne akcije “S ljubavlju hrabrim srcima”, jer je očigledno da je još mnogo dece kojoj treba pomoći.

- Kako i sama pesma kaže - da pokažemo da smo ljudi, da zastanemo i da tuđu patnju, veliku borbu tih malih junaka i njihovih roditelja opazimo i kao odgovorni ljudi u društvu pokušamo pomoći - rekao je Dodik.

Pročitajte još: Brnabić: Podrška i zahvalnost EU jer nismo uvodili kontramere







PRIKUPLjENO 700.000 EVRANa donatorskoj večeri u Banjaluci "S ljubavlju hrabrim srcima" za nabavku robotike za oporavak dece s poremećajima kretanja prikupljeno je 1,4 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 700.000 evra, javlja RTRS. Akciju, koja je održana pod pokroviteljstvom predsednice Republike Srpske Željke Cvijanović, podržale su brojne javne ličnosti iz RS i regiona, ali i veliki broj građana pozivom na broj 1411, prenela je RTRS.

Ana Brnabić, predsednica Vlade RS, obraćajući se prisutnima istakla je da je srećna što se i ove godine, pred novogodišnje i božićne praznike, sada već tradicionalno u Republici Srpskoj svi zajedno aktiviramo da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, deci.

- Ove godine, kao i prošle, predsednik Republike Srbije i Vlada Srbije odlučili su da doniraju 250.000 evra Fondu solidarnosti Republike Srpske kako bi se deci sa poremećajima kretanja nabavili uređaji za robotski asistiranu rehabilitaciju. Ovim ćemo svi zajedno obezbediti tretman deci koja do sada nisu mogla da dobiju adekvatan tretman, ni u Republici Srpskoj ni u Srbiji. Danas sam sa ministrima Đorđevićem i Udovičićem ovde kako bismo i mi dali mali doprinos pozivu građanima da se uključe i pomognu ovu akciju - poručila je Brnabićeva.

Ona je istakla i da mora da se pokaže da “naša bliskost nije i ne sme biti samo na rečima, kako je to nekada bilo, već pre svega u konkretnim delima - u podršci Srbije građanima Republike Srpske, konkretnim projektima, zajedničkim inicijativama, izgradnji i obnovi škola, domova zdravlja, domova kulture, obdaništa, puteva, lokalne infrastrukture, pa i u stalnim posetama - vas Srbiji, i nas Republici Srpskoj”. - Novac nije sve, došli biste do njega na bilo koji način, ali suština ovakvih okupljanja jeste upravo to zajedništvo, koje imamo.





- Ponosna sam što je ovo veče upravo na Detinjce, i da se upravo u tom duhu organizuje ova manifestacija. Dobićemo ‘čarobnog robota’ kako su ga deca od milja prozvala, kako bi oni napravili mali a mi s njima veliki korak ka boljem životu te dece - rekla je predsednica Srpske.

- O značaju ovog uređaja dovoljno govori činjenica da godišnje 150 do 200 dece u Republici Srpskoj ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom uz korišćenje robotike, da takav tretman nije uobičajen ni u zemljama okruženja, a tamo gde postoji iziskuje ogromne troškove za naše korisnike - navela je Cvijanovićeva.

HUMANI BROJ 1411

U okviru akcije od 6. decembra aktivan je i humanitarni broj 1411 putem kojeg građani mogu da doniraju jednu KM za pomoć u nabavci robotike za oporavak dece sa poremećajima kretanja. Ovaj humanitarni broj biće aktivan do Božića, 7. januara 2019. godine.