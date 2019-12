Tanjug | 05. decembar 2019. 16:42 |

Sve je počelo sa običnim rutinskim letom. U 14.10 sati 5. decembra 1945. godine pet "TBM Avenger torpedo" bombardera poletelo je iz vazdušne baze na Floridi. Avioni, kolektivno poznati kao "Let 19" ( Flight 19) trebalo je da izvedu tročasovnu vežbu. Sa te vežbe se nikada nisu vratili.





Plan leta za ovih pet aviona sastojao se od toga da krenu na istok sa obala Floride i izvedu bombardovanje na koralnom grebenu Hen i Čiken. Zatim je trebalo da skenu na sever i pređu preko ostrva Grand Bahama pre nego što bi i treći put promenili kurs i odleteli na jugozapad nazad u bazu.

Osim jednog "Osvetnika" u kom su se nalazila dva člana posade, svi ostali su imali po tri čoveka na letu. Većina njih imala je već više od 300 sati letenja.

Vođa je bio poručnik Čarls C. Tejlor, iskusni pilot i veteran iz nekoliko borbenih misija u Drugom svetskom ratu.

U početku je sve prolazilo jednako mirno kao i sa prethodnim letovima. Tejlor i njegovi piloti bili su oko koralnog grebena oko 14.30 sati i bacili su svoje bombe bez incidenata.

Međutim, ubrzo nakon što je patrola skrenula na sever radi druge faze puta, dogodilo se nešto veoma čudno. Iz još uvek neutvrđenih razloga, Tejlor je postao uveren da kompas ne radi i ne pokazuje dobro i da su njegovi avioni leteli u pogrešnom smeru.

Nevolje su počele kada su avioni stigli do dela koji je doneo kišu, jak vetar i guste oblake. Piloti su postali dezorijentisani.

- Ne znam gde smo. Sigurno smo se izgubili nakon tog poslednjeg skretanja - rekao je jedan od pilota.

Poručnik Robert F. Koks je drugi instruktor leta mornarice koji je leteo blizu obala Floride i bio je prvi koji je poslušao radio komunikaciju patrole. Odmah je obavestio vazdušnu kontrolu o situaciji i potom kontaktirao "Osvetnike" kako bi ih pitao da li im je potrebna pomoć.

Poručnik Tejlor tvrdio je da da nije siguran gde se nalazi i da pokušava da nađe bazu na obali. Njegove tvrdnje nisu imale nikakvog smisla.

Iako je pre manje od sata prešao Hen i Čiken, kao i Bahame, verovao je da je sada stotinama kilometara dalje od kursa i da je završio na arhipelagu Florida Kis. S obzirom na to da je Tejlor imao 27 godina i da je tek nedavno prebačen u tu bazu na Floridi, neki su mislili da je mladi pukovnik jednostavno pomešao arhipelag sa Bahamima.

Inače, u normalnim uslovima, piloti izgubljeni na Atlantiku trebalo bi da svoje avione usmere prema suncu i lete na zapad kako bi stigli do svoje zemlje. Međutim, Tejlor je bio ubeđen da se nalazi iznad Meksičkog zaliva.

U nadi da će stići do Floride, doneo je odluku da usmeri Let 19 severoistočno, na kurs koji će ih odvesti duboko u more. Kako se čini, neki njegovi piloti smatrali su da je to greška.

- Dođavola. Da samo letimo na zapad, stigli bismo kući - čuje se glas jednog muškarca.

Tejlor je na kraju odlučio da se okrene i krene na zapad, ali nedugo nakon 18 sati, ponovo je promenio mišljenje i promenio pravac.

- Nismo išli dovoljno na istok. Mogli bismo samo da se okrenemo i ponovo krenemo na istok - rekao je Tejlor, plašeći se da je još iznad zaliva.

Njegovi piloti su se verovatno suprotstavili toj odluci, neki istražitelji čak veruju da je jedan avion odustao i krenuo u suprotnom smeru, ali većina je pratila komande.

Radio prenos Leta 19 ubrzo je postajao sve slabiji dok je odlazio dalje na more. Kada je i gorivo počelo da nestaje, Tejlor je počeo da priprema ljude za potencijalni udar u okean.

Posle nekoliko trenutaka sve je zamenio samo jezivi statički zvuk.

Mornarica je odmah angažovala avione za potragu. Oko 19.30 par PBM Marinera krenuo je iz baze na Floridi. Samo 20 minuta kasnije, jedan od njih, koji je pratio rutu Leta 19, počeo je polako da nestaje sa radara.

Ostaci Marinera i 13 članova posade nikada nisu pronađeni, a veruje se da je eksplodirao nedugo nakon poletanja. Takvi "morski avioni" bili su skloni nesrećama, a sumnje da je letelica gorela u plamenu bile su potvrđene kada je jedan prolazni trgovački brod primetio vatrenu kuglu i pronašao dokaze o naftnoj mrlji u okeanu.

Prvog sledećeg dana mornarica je poslala više od 300 čamaca i aviona da potraže nestale avione.

U roku od pet dana pretraženo je 300.000 kvadratnih kilometara - bezuspešno.

Potraga je trajala danima, a nikada ništa nije pronađeno. Istraga je na kraju gubitak pripisala "nepoznatim uzrocima ili razlozima".

Čudni događaji od 5. decembra 1945. godine postali su hrana za sve vrste teorija i spekulacija. Šezdesetih i sedamdesetih godina postala je popularizovana ideja o Bermudskom trouglu i da je upravo on "progutao" Let 19.

Sugeriše se i na magnetne anomalije, paralelne dimenzije i vanzemaljske otmice.

Iako se ne može povezati sa natprirodnim, nestanak zaista prate mnoga čudna pitanja bez odogovra. Možda najčudnije je to što je Tejlor na razgovor o vežbi stigao nekoliko minuta ranije tražeći da bude isključen iz misije.

- Jednostavno ne želim ovo da izvedem - rekao je. Zašto nije želeo ostaje misterija, a mnogi su tvrdili da nije bio sposoban za tu dužnost.

Takođe, nije poznato ni zašto piloti nisu uključili radio frekvencije za spasavanje, što je moglo da ih odvede do radio kula na kopnu. Rečeno im je da to urade, ali poruku ili nisu čuli ili nisu razumeli.

Šta se zaista dogodilo ostaje misterija. Najverovatniji scenario je da su avioni ostali bez goriva i da su pali u okean negde kod obala Floride, a onda ostavljeni na milost i nemilost vodi.

Činilo se da je grupa lovaca 1991. konačno rešila zagonetku kada su naišli na grbove "Osvetnika", ali se ispostavilo da su pripadili drugoj grupi mornaričkih aviona čiji se serijski brojevi nisu poklapali.

Mnogi veruju da olupine pet aviona i dalje vrebaju negde u Bermudskom trouglu.